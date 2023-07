Materiali sostenibili, laboratorio a Camerino

Inaugurato a Camerino il laboratorio Marlic (Marche Applied Research Laboratory for Innovative Composites), risultato del lavoro in una piattaforma collaborativa co-finanziata dalla Regione Marche e dedicata alla manifattura sostenibile e all’ecosostenibilità di prodotti e processi per nuovi materiali, portata avanti da 26 partner tra università, centri di ricerca e aziende. La struttura diventerà punto di riferimento per lo sviluppo di nuovi materiali, in particolare bio, e per l’approccio circolare nell’uso e riutilizzo delle materie prime. Presenti, al taglio del nastro vari esponenti delle istituzioni, delle Università di Camerino e Politecnica delle Marche, del Cnr, dell’Enea e della Hp Composites spa, capofila del progetto Marlic. Secondo Roberto Frassine (foto), presidente Assocompositi ed Eucia (European Composites Industry Association), "la sostenibilità e la circolarità dei prodotti saranno i trend dei prossimi anni".