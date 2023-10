Terremoto oggi: scossa di magnitudo 4.2 a Rovigo, sentita a Bologna e in Emilia Romagna

Bologna, 28 ottobre 2023 – Scossa di terremoto avvertita oggi pomeriggio alle 17,30 in Veneto, epicentro in provincia di Rovigo, in Alto Polesine, a Ceneselli, con magnitudo 4.2 secondo Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia).

Sentita bene anche in Emilia Romagna, a Bologna è stata avvertita distintamente nei piani alti dove si sono mossi mobili e lampadari.

Il sisma si è verificato a 10 chilometri di profondità. Ceneselli, Calto, Salara, Felonica e Trecenta sono i Comuni più vicini all’epicentro.

Seconda scossa in pochi giorni

“Hai sentito la scossa?”, subito migliaia di commenti sui social: la paura è tanta perché si tratta della seconda scossa nel giro di qualche giorno. La prima, sempre in provincia di Rovigo con epicentro a Ceneselli, si è verificata il 25 ottobre e ha avuto una magnitudo di 4.2.

Anche quel sisma era stata sentito molto chiaramente in tutto il Veneto e in Emilia. A Bologna centro sono subito scattati i controlli sulla torre della Garisenda, viste le sue precarie condizioni degli ultimi tempi. Alcune scuole avevano fatto uscire gli alunni dalle aule in provincia di Ferrara.

Allertati vigili del fuoco e protezione civile sono stati fatti tutti i controlli del caso, ma non sono risultati danni.

Pericolosità sismica

La zona interessata dal terremoto di questo pomeriggio è caratterizzata da pericolosità sismica media, secondo gli studi Ingv.

Epicentro vicino a quelli del terremoto 2012

L’epicentro dei terremoti di questi giorni è situato pochi chilometri a nord dell’area della Pianura Padana interessata nel maggio-giugno del 2012 dalla sequenza sismica che ha colpito principalmente le province di Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Bologna, Mantova e la stessa provincia di Rovigo, causando 26 morti.