Cucine da Incubo 10, Cannavacciuolo rilancia i ristoranti anche in Emilia-Romagna: ecco dove

Modena, 27 maggio 2024 – C’è anche Modena tra le tappe 2024 di ‘Cucine da Incubo’, il programma televisivo sulla ristorazione condotto dallo chef Antonino Cannavacciuolo – giudice anche di Masterchef – e giunto alla decima edizione.

Il programma

Ristoranti dalla gestione discutibile, criticati aspramente dai propri clienti. Sono questi i veri protagonisti del programma ‘Cucine da Incubo’, che da ben 10 anni è condotto da Antonino Cannavacciuolo.

Lo chef napoletano, che vanta ben 7 Stelle Michelin, gira l’Italia in cerca di locali da riqualificare e colpiti da tensioni interne, parlando con i ristoratori e i dipendenti per riportare l’ordine e alzare la qualità sia del cibo che del servizio.

Come di consueto, lo chef si reca nei vari ristoranti per giudicare ogni dettaglio, provando a dare le proprie consulenze per trovare una soluzione ai problemi.

Gli episodi della decima stagione, che sono in totale 7, in onda il giovedì dal 16 maggio al 27 giugno e si svolgono nelle seguenti tappe: Scarlino Scalo (Grosseto), Tursi (Matera), Avezzano (L’Aquila), Rivoli (Torino), Modena, Tropea (Vibo Valentia) e Pavia.

Le prime due puntate, ambientate in Toscana e in Basilicata, sono già andate in onda.

Cucine da incubo in tv

‘Cucine da Incubo’ è uno show Sky Original, prodotto da EndemolShine Italy e che consiste nell’adattamento italiano del programma internazionale di lingua inglese ‘Kitchen Nightmares’. Gli episodi della decima stagione vanno in onda su Sky Uno e in streaming su Now Tv, mentre sono sempre disponibili sull’app di Sky Go.

Tra fine 2024 e inizio 2025, gli episodi della stagione in corso saranno trasmessi anche in chiaro su Tv8, come sempre tempo dopo la messa in onda sulla pay tv.