Federica Pellegrini, battesimo della figlia in total white. E sulla torta: “Brava Matilde”

Verona, 27 maggio 2024 – Federica Pellegrini è raggiante al battesimo della figlia Matilde. Come del resto papà Matteo Giunta. I neogenitori hanno scelto un look total white per la celebrazione in chiesa e per la festa, in un ristorante enoteca di Verona, il ‘Vescovo Moro’, con i parenti più stretti.

Entrambi casual: lei in camicia, pantalone e décolleté. Lui in completo nero durante il rito, poi resta in t-shirt bianca al ristorante. Perfetti nella loro eleganza informale e raffinata. Abitino candido anche per la piccolina in chiesa, e alla festa si mette ‘comoda’ in body, sempre rigorosamente white.

Per la torta è stata scelta una bella californiana di fragole con la simpatica scritta: “Brava Matilde”. Sul suo profilo Instagram la campionessa di nuoto documenta tutto, postando le immagini dell’evento. Una pioggia di cuori tra i commenti, oltre che naturalmente, per coprire il visino di Matilde, come è solita fare la Pellegrini.

Un periodo tutto famiglia e amore per la coppia Giunta-Pellegrini: solo un paio di giorni fa la Divina ha postato una sua foto allo specchio, dove mostra le curve ancora morbide della maternità. Un post che ha raccolto una marea di commenti e anche dei ‘grazie’ per la sua naturalezza e normalità.