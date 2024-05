Federica Pellegrini allo specchio, la foto del corpo dopo la gravidanza. "Grazie per questo scatto di normalità"

Venezia, 25 maggio 2024 – Federica Pellegrini in tutta la sua bellezza di neo mamma. L’ex campionessa di nuoto ha postato una sua foto su Instagram dove mostra le curve ancora morbide della gravidanza. Si guarda allo specchio e commenta "Piano piano", quasi a indicare i tempi di cui necessita il corpo di una donna dopo il parto per tornare come prima.

Federica Pellegrini e il corpo ancora morbido dopo la gravidanza; a destra, con la piccola Matilde (foto Instagram)

Ha uno sguardo dolce mentre si immortala in costume: sembra quasi un mix tra la nostalgia del pancione e l'attesa di rivedersi con il corpo da sportiva. La Pellegrini ha partorito la piccola Matilde il 3 gennaio e spesso ha condiviso attimi della sua nuova vita da mamma sui social. Tra i primi a commentare il post c'è la sua dolce metà, il marito allenatore pesarese Matteo Giunta: "Meravigliosa creatura" con tanto di cuore.

E poi una valanga di messaggi di donne che hanno vissuto la stessa situazione. "Grazie per questa foto - scrive una follower -. Ho partorito una bimba meno di un mese prima di te e sono in continua lotta con il mio corpo, questo scatto è bellissimo e ricorda a tutte noi che è naturale questo cambiamento del corpo...".

"Grazie per questo scatto di normalità post gravidanza da tutte noi donne/mamme", fa eco un'altra; "Grazie per aver mostrato ‘l’imperfezione’ Fede sei mitica", un'altra. E ancora "Questa foto fa un gran bene a tutte. Il corpo ha bisogno di tempo".

Uno scatto naturale che mette in risalto la bellezza genuina di Federica Pellegrini che si mostra senza filtri. La Divina, dallo sport alla versione mamma piace a tutti: non a casa la Mattel ha dedicato una Barbie all'atleta olimpica. Dal lavoro alla vita da mamma, Federica Pellegrini pubblica spesso foto sui social. Senza dimenticare gli attimi trascorsi con i suoi adorati cani (quattro adorati bulldog francesi: Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca) e il ritorno in piscina.

Federica Pellegrini fa il bagno in piscina con la figlia Matilde (foto da Instagram)

Da poco la Divina ha portato anche la piccola Matilde a fare il bagno son sé, una giornata emozionante: "Best feeling ever" (La migliore sensazione di sempre), le sue parole affiancate alla foto dove mamma e figlia si divertono in acqua.