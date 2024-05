Rds Summer Festival accende l’estate da Senigallia a Rimini: date e artisti

Rimini, 8 maggio 2024 – “Sono molto contenta di arrivare a Rimini". È proprio Angelina Mango, fra le ospiti più attese dell’Rds Summer Festival di Rimini. La rassegna animerà piazzale Fellini a Marina Centro il 26 e 27 luglio, ma non solo. Infatti la presenza dell’emittente radiofonica nella città romagnola, in questa estate, raddoppia: dal 28 giugno non mancheranno i consueti appuntamenti in piazzale Kennedy, per 10 giorni di dirette radiofoniche che arriveranno fino al week end della Notte Rosa. Il viaggio musicale itinerante dell’emittente radio Rds porterà sui palchi delle località italiane gli artisti più amati del momento con sei tappe e avrà come gran finale proprio Rimini. La prima tappa sarà a Senigallia, 21 e 22 giugno.

Ieri, collegato con Milano per la conferenza stampa di lancio del tour musicale, il sindaco ha annunciato la prima delle stelle attese per la tappa riminese. Ovvero la vincitrice di Sanremo che in queste ore si trova in Svezia per rappresentare l’Italia all’Eurovision 2024. "Siamo felici di poter incontrare anche quest’anno gli ascoltatori di Rds in un tour estivo che si prospetta ricco di musica e divertimento. Dopo due edizioni di grande e crescente successo, siamo convinti che anche in questa il pubblico ci premierà con il suo entusiasmo e con la voglia di stare insieme – commenta Massimiliano Montefusco, general manager Rds –. Lo scorso anno, oltre ai 130mila spettatori record anche a livello digitale con oltre 80M di impression e 4,5M di interazioni social. Cifre che con l’edizione 2024 puntiamo a incrementare di almeno il 20%".

"Siamo estremamente felici di tornare in Romagna. Il nostro legame con Rimini è ormai consolidato, grazie alle tante iniziative che ormai da anni portiamo avanti nel capoluogo romagnolo. Quest’anno, per esempio, saremo in diretta da Piazzale Kennedy dal 28 giugno al 7 luglio con il progetto Rds Loves Rimini. La città rappresenta un luogo speciale per noi, ricco di energia, proprio come la nostra radio", ha detto Daniela Pozzessere, responsabile marketing Rds.

Come e quando prenotare

La partecipazione è gratuita, con prenotazione dal 21 maggio sul sito rdssummerfestival.it, per garantirsi l’accesso al villaggio e ai live. Nella due giorni, intensa di musica e spettacolo, padroni saranno la carica e la simpatia di Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro. Ma ci saranno anche altri ospiti musicali e non solo. Nomi di rilievo nazionale e internazionale ma ancora c’è massimo riserbo. Nelle sei tappe in Italia si esibiranno Achille Lauro, Arisa, Elodie, Emma, Maninni, Francesco Gabbani, Alfa, Articolo 31, Fred De Palma. Capo Plaza, Clara, Fedez e non solo.