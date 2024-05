Partito il countdown per svelare gli ospiti dell’Rds Summer Festival, sul sito web dell’evento si fa il conto alla rovescia per la partenza di questa edizione. Questa mattina alle 11 sarà reso noto il programma che toccherà sei città d’Italia: la carovana di Rds sarà a Senigallia dal 21 al 23 giugno. Concerti, ma anche un vero e proprio villaggio che sarà allestito tra il perimetro di piazza Garibaldi e il primo tratto di via Portici Ercolani. Un anno fa, la prima edizione dell’evento che ha ormai sostituito il CaterRaduno, diventando una delle iniziative di punta del calendario estivo che quest’anno, dal 6 al 9 giugno, lancia una vera e propria novità, la 30esima edizione del Raduno Harley Davidson che vedrà arrivare in città 50mila motociclisti. Non solo il rombo dei motori, ma anche mercatini, food e tanta musica e spettacoli curati da Virgin Radio. Ma sulla spiaggia di velluto non ci si ferma mai perché è stato riconfermato anche il 105 XMasters, evento degli sport estremi che quest’anno riporta in città anche la gara di Triathlon che raccoglie sportivi da tutta Italia. Un altro grande appuntamento è quello del primo luglio quando sul palco di piazza Garibaldi saliranno i Simple Minds, evento sold out. Il 3 luglio, lo stesso palco ospiterà i "Pooh", prima di lasciare spazio ai grandi protagonisti di jazz.

si. sa.