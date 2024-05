Rds summer festival: i Boomdabash aprono la tappa di Senigallia

Ancona, 8 maggio 2024 – Presentato l’Rds Summer Festival a Senigallia il 21 e il 22 giugno. Il primo ospite a salire sul palco di piazza Garibaldi saranno i Boomdabash. L’evento, giunto alla terza edizione, la seconda sulla spiaggia di velluto, sarà presentato da Rossella Brescia, Ciccio e Baz, ma ad affiancare le storiche voci ci saranno anche Gaia Garavaglia e Samara Tramontana.

Il format

Il format prevede tre monoblocchi: il primo dedicato alle new generation line up, il secondo dedicato ai concerti e il terzo al dj set. Anche quest’anno saranno sei le città interessate dal tour: si parte proprio da Senigallia poi Pescara, Barletta, Messina, Palmi e Rimini. Per tutte le tappe è stato annunciato il primo ospite della prima serata: un anno fa ad animare il venerdì targato Rds furono Annalisa, Achille Lauro, Giorgia e Biagio Antonacci, tutti concentrati in un’unica serata per consentirgli di partecipare al concerto organizzato per raccogliere fondi per le popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna.

Non solo musica, ma anche un villaggio con giochi organizzati dai tanti main sponsor che fanno parte del progetto.

La line up

La macchina organizzativa è già partita in attesa che vengano svelati i nomi degli altri ospiti che fanno parte della lunga lista lanciata da Rds, durante la presentazione. Si tratta di Achille Lauro, Aka 7even, Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango (che aprirà il concerto di chiusura del Festival a Rimini), Arisa, Articolo 31, Baby K, Benjamin Ingrosso, Bnkr44, Boro, Capo Plaza, Cara, Cioffi, Clara, Coma_Cose, Dotan, Elodie, Emma, Fedez, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gaia, Geolier, Il Tre, Irama, Kaze, Leo Gassmann, Leon Faun, Mahmood, Mameli, Maninni, Martina, Matteo Paolillo, Mazzariello, Mediterraneo, Merk & Kremont, Mr Rain (che aprirà la prima serata a Pescara), Negramaro, Noemi, Olly, Paola & Chiara, Rhove, Rocco Hunt, Rose Villain, SLF, Sophie and The Giants, The Kolors, Tiromancino, Tony Effe e Vale LP.

I biglietti

Gli ingressi a tutti gli eventi saranno liberi ma contingentati: per non perdersi la possibilità di partecipare al Festival i biglietti potranno essere prenotati il 21 maggio, per entrare sarà sufficiente mostrare il qr code. Ma l’Rds Summer Festival non sarà l’unico grande evento organizzato sulla spiaggia di velluto nel mese di giugno: dal 6 al 9 è in programma il 30esimo raduno delle Harley Davidson, sono attese 50mila persone. Non un semplice moto raduno, ma una grande festa con musica e spettacoli.