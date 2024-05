di:

A Rimini brilla la stella di Angelina Mango, sul palco di piazzale Fellini il 26 e 27 luglio con Rds Summer Festival. Annunciato ieri mattina il sodalizio tra la città e la radio, che anche quest’anno continuerà all’insegna della buona musica e degli eventi. A Rimini ormai non c’è estate senza Rds e quest’anno gli appuntamenti si raddoppiano. Oltre al consueto momento con le dirette radiofoniche in piazzale Kennedy dal 28 giugno al 7 luglio, si aggiunge il tanto atteso Rds Summer Festival.

Il viaggio musicale dell’emittente che porterà sui palchi di tante località italiane gli artisti più amati del panorama musicale del momento. Saranno sei le tappe nelle diverse città italiane e una di queste sarà proprio a Rimini il 26 e 27 luglio, nel cuore della città, in piazzale Fellini.

Rullo di tamburi perché tra i tanti artisti che solcheranno il palco riminese è stata annunciata Angelina Mango, che proprio da ieri sera sta tenendo alta la bandiera tricolore all’Eurovision Sonng Contest di Malmo. Hit di punta della cantante la sua ‘La noia’ con cui ha trionfato nell’ultima edizione di Sanremo, arrivando dunque sul palco della rassegna musicale continentale.

Le sorprese non sono finite qui, o meglio le performance. Insieme alla Mango saliranno sul palco importanti nomi del panorama musicale italiano e internazionali come Baby K, Elodie, Fedez, The Kolors e tanti altri.

In prossimità di ciascuna tappa sarà svelato il cast che farà cantare e ballare il pubblico delle rispettive città. Ieri la prima conferma riminese con Angelina Mango. Insieme a lei ognuna delle due serate in programma sarà animata dai dj set firmati Rds. E’ stato proprio il sindaco Jamil Sadegholvaad a fare il nome della prima delle stelle che canteranno a Rimini.

Sui social la cantante ha sottolineato il suo entusiasmo e felicità di salire sul palco riminese.

A fare gli onori di casa, sul palco di piazzale Fellini la simpatia dei riminesi Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro.

Samara Tramontana e Gaia Garavaglia, speaker di RdsNesxt, la web radio del gruppo fatta dalla GenZ per la GenZ, saranno presenti come conduttori dell’opening della serata sul palco di piazzale Fellini. A loro il piacere di coinvolgere e presentare i talenti emergenti grazie al progetto ‘Rds Summer Festival, il palco è tuo’.

Per il secondo anno consecutivo l’iniziativa darà la possibilità a cantanti e band provenienti da tutta Italia di esibirsi sul palco del Festival davanti a migliaia di persone, aprendo i concerti dei più grandi artisti. Una giura di eccezione presiederà il casting, al quale sarà possibile iscriversi dal 15 maggio sul sito di Rds. Al termine delle esibizioni verrà scelto un’artista emergente che avrà la possibilità di incidere e pubblicare un brano inedito.

"Siamo estremamente felici di tornare in Romagna, una regione che incarna perfettamente lo spirito di svago e la gioia di vivere, valori che rispecchiano l’essenza di Rds – fanno sapere dal management dell’emittente radiofonica –. Il nostro legame con Rimini è ormai consolidato, grazie alle tante iniziative che ormai da anni portiamo avanti nel capoluogo romagnolo. La città rappresenta un luogo speciale per noi, ricco di energia, proprio come la nostra radio.”