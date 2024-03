Valentino Rossi, il compleanno della figlia Giulietta in Qatar

Pesaro, 4 marzo 2024 - Con il papà impegnato al Losail International Circuit del Qatar, pronto per la nuova esperienza nel WEC, la gara di endurance di 1812 chilometri, la piccola Giulietta Rossi vola nel magico Medio Oriente, arrivando quindi a compiere lì i suoi due anni. Un compleanno festeggiato con una semplice torta alle mele, con due candeline sopra, mentre la mamma, Francesca Sofia Novello, pubblica una storia su Instagram con scritto: “Buon compleanno amore della nostra vita, due anni di te”, seguito da delle emoji con faccine commosse.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello festeggiano i due anni della loro Giulietta in Qatar

Il video, infatti, è un “amarcord” di questi due anni da quel 4 marzo 2022, con i momenti più importanti di Giulietta: i primi passi, la piscina, le giostre, le corse delle moto, “babbo” Valentino che la porta in giro con il marsupio per neonati. Insomma, tantissime immagini scorrono in quella storia, con il commovente sottofondo musicale di Gazzelle e il suo brano “La prima canzone d’amore”. Un messaggio sicuramente forte, che fa capire come Giulietta sia diventata importantissima per tutti quanti, compresi amici e fan.

Commemora questa data, infatti, con una storia, anche Giulia Scalabrin, amica di Francesca: “Buon compleanno Giulietta del mio cuore. Vederti crescere è un’emozione indescrivibile”. Una foto in bianco e nero, mentre tiene in braccio la piccola Rossi: “Zia Giulia e Giulietta. Così, per sempre”. A fare gli auguri anche la madrina, o come si definisce Nicole Fornaro stessa, “fata madrina” di Giulietta: “Due anni di te, Giulietta. Come vola il tempo. Tanti auguri dalla tua fata madrina”. Ovviamente, non possono mancare gli auguri anche da parte dei fan, che sotto il post di Francesca Sofia Novello commentano con tanti cuori e felicitazioni per questa data.

Sono passati ben due anni da quel 4 marzo 2022, da quell’annuncio della nascita della piccola Giulietta tramite un post sui social: “Mamma e Babbo sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi!”, diceva il post di mamma Francesca, inquadrando un piedino. Un momento magico, quello di una nuova vita, che ha visto la partecipazione alla gioia anche da parte dei fan e della sindaca di Tavullia, Francesca Paolucci, la quale aveva regalato un kit bebè, contenente una piccola guida sui comportamenti e linee guida che i neo-genitori hanno dovuto seguire, con dei buoni per beni di prima necessità da scegliere nella farmacia locale. In più, anche un bigliettino scritto dalla sindaca stessa per fare le congratulazioni per la nascita.