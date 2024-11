Regionali, alle urne oggi e domani: ai seggi oltre 309mila bolognesi. Tutte le indicazioni utili

Bologna, 17 novembre 2024 – È il giorno del voto. Gli elettori sceglieranno il presidente della Regione e i 50 consiglieri dell’Assemblea legislativa: si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. I bolognesi chiamati alle urne sono 309.777: 147.381 maschi e 162.396 femmine. Quattro i candidati a presidente: Michele de Pascale (centrosinistra), Elena Ugolini (civica sostenuta dal centrodestra), Federico Serra (Emilia-Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro) e Luca Teodori (Lealtà, Coerenza, Verità).

Come si vota

Gli elettori possono votare in quattro modi: innanzitutto, possono scegliere esclusivamente il candidato presidente, segnando una X sul rettangolo con il relativo nome. Ma possono anche votare per il futuro presidente e una delle liste a lui collegate, sempre tracciando una X sul simbolo. È permesso il voto disgiunto: è possibile votare per l’aspirante presidente, con un segno sul suo rettangolo, e per una delle liste collegate a un altro candidato, con una X sul contrassegno in questione. Infine si può votare solo per una lista, marchiandone il contrassegno: in questo caso il voto si intende a favore del candidato presidente a essa collegato. L’elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda una o due preferenze per i candidati a consigliere regionale, scrivendo il cognome (e in aggiunta il nome) del candidato o dei candidati. Nel caso si esprimano due preferenze, dovranno riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Cosa fare per votare

Occorre presentarsi al seggio con la tessera elettorale e un documento d’identità valido. Ed è necessario controllare che la tessera abbia uno spazio vuoto per certificare la partecipazione al voto. Nel caso gli spazi fossero esauriti, occorre rinnovare la tessera: il Comune ha predisposto aperture straordinarie dell’Ufficio elettorale in piazza Liber Paradisus e degli Urp appositi. Il primo sarà aperto oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Gli Urp di Borgo Panigale-Reno, Porto-Saragozza, San Donato-San Vitale e Savena saranno aperti negli stessi orari. La tessera può essere ritirata personalmente o da altri muniti di delega e copia del documento d’identità dell’interessato.

I seggi

Sul sito del Comune, la mappa dei seggi (www.comune.bologna.it/elezioni/regionali-2024). Si ricorda, inoltre, che per facilitare gli spostamenti è sospesa la Ztl: restano in vigore solo le limitazione relative a T-Days, zona Universitaria e piazza San Francesco. Da ultimo, sarà attiva la navetta 941 diretta ai seggi dell’Istituto Rosa Luxemburg.

Il voto negli ospedali

In tutti gli ospedali della città e della provincia i pazienti che lo desiderano possono votare. Basta avere la tessera elettorale e avvertire gli infermieri. Al Maggiore e al Bellaria sono presenti veri e propri seggi con tanto di scrutatori (il personale amministrativo si è messo a disposizione, al Maggiore saranno una dozzina), in tutti gli altri ospedali ci saranno seggi mobili. Nelle strutture dell’Azienda Usl, alle Europee, votarono in totale 250 pazienti. Alle Politiche del 2022, espressero il loro voto 320 pazienti e alle ultime Regionali i ricoverati votanti furono 350. Importante comunicare l’intenzione di voto già questa mattina, in modo che gli incaricati possano avvertire il Comune di residenza del paziente che il voto sarà effettuato in ospedale.