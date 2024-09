Ugolini, il giro in Appennino. Tour di ascolto nei Comuni ‘Cose nuove’ non sarà in lista

Bologna, 10 settembre 2024 – È pronta a salire in Appennino la candidata del centrodestra alle imminenti Regionali, Elena Ugolini, che domani sarà accompagnata dalla consigliere regionale Marta Evangelisti (FdI) in un tour di diversi Comuni della montagna bolognese. In scaletta, tra gli altri, ci saranno Vergato, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Gaggio Montano. Persone, attività, umori delle ‘periferie’ della provincia, tutto questo verrà scandagliato da Ugolini come lascia trapelare dal suo staff. L’atterraggio in montagna della candidata farà seguito al suo tour degli ultimi giorni in Romagna, dove l’ex sottosegretaria del governo Monti ha visitato alcuni luoghi, tra cui la porzione emiliano-romagnola della Valmarecchia.

Poi, sempre rimanendo su Bologna, Ugolini lunedì 16 settembre celebrerà una maxi reunion con i suoi ex alunni del liceo Malpighi, del quale lei è preside, con un evento serale a Villa Zarri, a Castel Maggiore. Dopodiché sarà la volta del confronto, il primo, con Michele de Pascale il 22 settembre a Parma (a ospitare c’è Open), alle 12.30 in piazza Garibaldi. Altri confronti, secondo quanto filtra, sono in fase di organizzazione e arriveranno strada facendo.

Parallelamente all’agenda degli appuntamenti, Ugolini assieme a Marco Mastacchi sta dando corpo alla lista civica della candidata presidente, per la quale alcuni profili sono già noti. È il caso dello stesso Mastacchi, oppure dell’ex calciatore e sindaco (nel Vicentino) Carlo Nervo e del guazzalochiano Daniele Corticelli.

Smentite le voci sul coinvolgimento in lista di un esponente della civica ‘Cose Nuove’ che ha vinto le ultime elezioni amministrative a Castel Maggiore, mentre sarebbe ancora incerta (ma non ci sono conferme finora) la partecipazione di un esponente civico da Pianoro. Chiaramente, bisognerà fare luce sulle figure femminili (per ora sono noti solo gli uomini), ma all’ufficialità non manca molto, il tutto dovrebbe chiudersi entro settembre.

Intanto Manes Bernardini, ex consigliere comunale a Palazzo d’Accursio e regionale, candidato con Forza Italia, sta promuovendo un’iniziativa sul tema sicurezza che farà in città sabato, dal titolo ‘Sos Bologna’. Dal degrado ai cantieri, dal decoro urbano alla casa e ai parcheggi, i temi che verranno trattati saranno diversi. La location sarà quella di piazza del Nettuno, con gazebo montati dalla mattina e questionari forniti agli interessati per indicare i principali problemi che affliggono le Due Torri.