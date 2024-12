Aggredito dall’ex della figlia, muore dopo cinque giorni

COMUNANZA (Ascoli)Riempito di botte fino alla morte. Il Piceno piange un’altra vittima della violenza cieca dopo la morte di Emanuela Massicci, assassinata a Castignano dal marito Massimo Malavolta il 19 dicembre scorso. La sera del 23 dicembre, infatti, la cittadina di Comunanza è stata teatro di un’altra aggressione efferata. Vittime stavolta due anziani, marito e moglie, massacrati di botte da un 40enne del posto. Dopo cinque giorni di agonia, ieri pomeriggio si è spento Renzo Paradisi, 75 anni, ucciso a calci e pugni. Accusato di aver compiuto l’omicidio è Claudio Funari, 40enne e concittadino dell’anziana coppia, che si è scagliato con inaudita violenza anche contro la moglie di Paradisi, Maria Antonietta Giacomozzi. La donna, ricoverata all’ospedale di Ascoli, ha riportato gravi lesioni agli arti, ma non è in pericolo di vita.

Le condizioni di Renzo Paradisi, invece, si sono rivelate fin da subito critiche: l’aggressore avrebbe agito in uno stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol. Funari, attualmente detenuto nel carcere di Ascoli, avrebbe agito spinto da rancore, imputando i due coniugi di aver ostacolato la sua relazione con una delle loro figlie. Con il decesso di una delle vittime, le accuse nei confronti di Funari si aggravano ulteriormente: l’uomo deve rispondere di omicidio volontario, lesioni personali gravi, tentato incendio, violenza privata e danneggiamento. Al 40enne sono contestate anche le aggravanti di aver agito per futili motivi e di aver approfittato della minorata difesa delle vittime, entrambe persone anziane, oltre che delle circostanze in cui è avvenuto il pestaggio.

Lo scorso 26 dicembre non ha risposto alle domande del giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli Annalisa Giusti. Il suo legale, avvocato Olindo Dionisi, ha commentato spiegando che ci sono ancora aspetti da chiarire sulla vicenda rispetto alla ricostruzione basata sul racconto della vittima. Funari si sarebbe recato nell’abitazione dei coniugi Paradisi inizialmente per uno scambio di auguri natalizi. I toni si sono però alzati, con il 40enne che ha rinvangato una relazione che avrebbe avuto con una delle figlie. A questo punto ha ripetutamente colpito con violenza il 75enne e la moglie.

Peppe Ercoli