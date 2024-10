Bagni imbrattati a scuola. La preside estrae a sorte: "Ecco chi di voi pulirà"

SANTA SOFIA (Forlì-Cesena)

La pipì fuori dalla turca, nei bagni dei maschi della scuola media, agita Santa Sofia, un paese dell’Appennino forlivese. Nella circolare numero 28, la scuola avverte le famiglie: "Ci sono stati episodi poco rispettosi nelle ultime settimane. Laddove si manifestassero altri episodi spiacevoli, proponiamo di individuare a sorteggio 3 alunni che si dedichino alla pulizia dei bagni, in quanto individuare il singolo responsabile è particolarmente complesso". Tra le alternative, "chiedere un contributo economico ai genitori per corrispondere lo straordinario ai collaboratori scolastici".

L’anno scolastico è appena iniziato ma, spiega la responsabile del personale Serena Zaino, "gli episodi si sono ripetuti". In particolare il 4 ottobre. La pipì sarebbe stata fatta deliberatamente fuori dai servizi igienici, in maniera da imbrattare il bagno. Se accadrà nuovamente, potrebbero essere i ragazzi – uno per ogni anno di corso – a dover pulire. "Si tratta solo di una richiesta di collaborazione delle famiglie – risponde la dirigente scolastica Nadia Mastroianni, che ha la responsabilità di vari istituti a Forlì e, da quest’anno, anche la reggenza nella valle del Bidente –. La nostra finalità è educativa, per porre fine a questi episodi di poco rispetto nei confronti dei locali dell’istituto e del lavoro dei collaboratori. Poi magari non avremmo nemmeno applicato il sorteggio...". E precisa: "Nessun tentativo di colpire a caso i ragazzi, ma anche nessun atteggiamento buonista. La circolare avrà suscitato clamore, ma a Santa Sofia abbiamo una bella scuola, l’ambiente è sano e collaborativo".

La circolare è stata firmata dalla dirigente amministrativa Serena Zaino e concordata con la preside e i responsabili dei docenti, anche se pare che molti insegnanti non ne fossero a conoscenza. "Si tratta di un tentativo di individuare i colpevoli di questi atti che vanno sanzionati perché non si ripetano in forme magari più gravi. In ogni caso lunedì è stata convocata un’assemblea con i genitori e troveremo una soluzione condivisa", spiega Serena Zaino. Anche l’assessora alla scuola Chiara Bellini, già docente nello stesso istituto, è subito intervenuta confrontandosi con la dirigenza. "Serve un’alleanza educativa tra la scuola e la famiglia. È auspicabile il ritorno a un clima di collaborazione, abbandonando contrapposizioni sterili".