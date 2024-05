Alluvione Emilia Romagna, code e tutto esaurito in sala: e ora il doc va nelle arene

Bologna, 31 maggio 2024 – Duemila persone, da Bologna a Lugo, da Ravenna a Imola, da Faenza a Cesena e Forlì hanno assistito alle proiezioni di ‘Ho visto il finimondo - Il racconto dell’alluvione’, il documentario prodotto da QN e il Resto del Carlino, con il sostegno de LA BCC Ravennate Forlivese e Imolese, il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della Cineteca di Bologna. La regia è di Valerio Baroncini, vicedirettore de il Resto del Carlino e Marco Santangelo, giornalista del quotidiano.

Code all’esterno dei cinema dell’Emilia-Romagna: le proiezioni si sono tenute a Bologna, Lugo, Ravenna, Imola, Faenza, Cesena e Forlì. Il documentario ora andrà su Sky. Mancano ancora due puntate alla fine del podcast

Le musiche originali sono di Marco Reno Solferini. Media partner Sky Tg24, che proietterà nelle prossime settimane il documentario on demand sulle proprie piattaforme e anche in chiaro sul canale 50 del digitale terrestre, a partire da metà giugno. Il documentario è anche un podcast e potete seguirlo sul nostro sito www.ilrestodelcarlino.it e www.ilrestodelcarlino.it/specialealluvione e sulle piattaforme di ascolto, da Spotify a Google e Apple podcast. Vista la grande richiesta e le centinaia di persone rimaste fuori dalle sale, ci sarà anche un ciclo estivo nei cinema. La prima arena interessata sarà a Faenza l’Arena Borghesi, il 18 giugno alle 21.30 a ingresso libero senza prenotazione (apertura porte h 21), evento in collaborazione con il cineclub il Raggio verde e il Comune di Faenza. Seguite i nostri siti per le altre date.