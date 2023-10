Meteo, le previsioni di Halloween: pioggia sul ponte (ma non dappertutto)

Bologna, 27 ottobre 2023 - Passata la perturbazione di ieri, con tanto di allerta rossa, domani - sabato 28 ottobre - il maltempo dovrebbe allentare un po' la presa, tanto che Arpae segnala solo un bollino giallo. Insomma, avremo un weekend con ampie schiarite e temperature piuttosto alte (al mare anche 25°, non proprio in linea con la fine di ottobre).

Previsioni di un Halloween 'bagnato', ma non dappertutto

Ma che cosa accadrà dopo? Il meteorologo Ampro Roberto Nanni prevede un Halloween piovoso: "La fine di ottobre, con molta probabilità sarà caratterizzata da nuove piogge, sebbene non mancheranno degli intervalli più asciutti".

Le previsioni di Halloween

Più nello specifico, "nel corso di domenica 29 il rapido aumento della nuvolosità getterà le basi per un nuovo peggioramento (la perturbazione n. 9 del mese) che porterà piogge sempre più frequenti ed estese tra lunedì 30 e martedì 31". Il tempo sarà comunque "dinamico" anche a novembre "con altre due perturbazioni dirette verso l'Italia: la prima di queste investirà le regioni meridionali tra mercoledì 1 e giovedì 2".

Per la verità nelle regioni settentrionali si potrà scampare al maltempo,visto che l’esperto annuncia: "Si profilerebbe un Ponte dei Santi in parte soleggiato". Il cielo potrà risultare a tratti coperto a causa di foschie e nebbie locali, ma "il rischio di piogge non sarà elevato e alta potrebbe comunque risultare la probabilità di avere una forte ventilazione meridionale".