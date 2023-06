Aiuti dall’Europa per l’alluvione: “60,5 milioni destinati all’Italia”

Bologna, 26 giugno 2023 - Aiuti dall’Europa per le zone colpite dall’alluvione in Emilia Romagna: la Commissione europea sta per proporre agli Stati membri un pacchetto di aiuti straordinari da 330 milioni per gli agricoltori, con 60,5 milioni per l'Italia, secondo beneficiario dopo la Spagna (81 milioni circa).

I fondi potranno triplicare con contributo nazionale.

La proposta sarà presentata oggi al Comitato sull'organizzazione comune dei mercati e segue la richiesta fatta da Roma, Parigi, Madrid e Lisbona di avere accesso alla riserva di crisi Pac a causa degli eventi meteo avversi, come la siccità nella Penisola Iberica e l'alluvione in Romagna.

Intanto, da oggi è attivo il portale per la presentazione delle domande relative alla richiesta di contributi a fondo perduto riservati alle imprese esportatrici alluvionate. Lo fa sapere la Simest, società del Gruppo Cdp che sostiene la crescita delle imprese italiane nel mondo sottolineando che le risorse - destinate a ristori per danni materiali subiti su beni mobili ed immobili (come fabbricati, attrezzature, macchinari, impianti, automezzi e scorte) - ammontano a 300 milioni, fondi gestiti da Simest per conto del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Possono accedere alle risorse micro, piccole e medie imprese nonché le Mid-Cap che abbiano sede operativa o unità locali nei comuni e nelle frazioni colpite dall'alluvione e che abbiano registrato nell'ultimo esercizio disponibile un fatturato export del 10%.