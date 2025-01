Caccia a giacche e piumini: via ai saldi invernali in Emilia Romagna

Bologna, 4 gennaio 2024 – Acquistare con sconti e aggiornare l’armadio: i saldi invernali sono alle porte, e cittadini e commercianti dell’Emilia-Romagna non vedono l’ora di tuffarsi nelle offerte. Partiranno, come in gran parte delle regioni italiane, oggi, 4 gennaio, e dureranno massimo 60 giorni. I capi più richiesti sono “maglieria, cappotti e giacconi invernali” confida Marco Cremonini, Presidente Federmoda Bologna. “Io credo - continua - che il settore non stia passando un grandissimo periodo in generale. Però si sta incominciando ad andare in una direzione giusta che è quella del rilancio del negozio di vicinato. E questi saldi potrebbero l'inizio di un percorso che dovrebbe portare ad un miglioramento: anche le stesse amministrazioni stanno cominciando a capire che le chiusure dei negozi comportano una perdita del valore sociale.

Non si tratta solo di punti vendita ma anche di un luogo che può dare vantaggi alla città stessa. Il rilancio del negozio del vicinato insieme ad una moda più consapevole, più inclusiva e finalmente emozionale mi fa essere ottimista. Si sta rinsaldando il patto che c'è tra chi compra e chi vende, un legame che avevamo e che forse con la pandemia abbiamo perso”.

Invece, fino ad ora, la situazione com'è stata?

“I centri storici soffrono, per via dei cantieri, del traffico, dei parcheggi, e dicembre ha reso meno per questo motivo. Ora però abbiamo un clima che ha aiutato, perché finalmente la stagione è stata giusta ed è arrivato il freddo nel momento giusto”.

Qual è stato l'articolo più cercato, e che probabilmente sarà il più cercato anche durante i saldi?

“Da anni che non c'era un inverno con delle temperature invernali quindi ora si cercano i prodotti un po' più pesanti: la maglieria, i giacconi pesanti, i piumini. Tutti prodotti che negli anni passati si faceva fatica a vendere, e che ora invece sono ambiti”.

Cosa bisogna guardare per fare un acquisto corretto con i saldi?

“Sul cartellino ci deve essere il prezzo al pubblico, la percentuale di sconto, il prezzo che viene venduto scontato deve essere esposto. E poi il prodotto si può cambiare anche durante i saldi. I negozi devono normalmente accettare carte di credito e bancomat. Inoltre, è obbligo del commerciante disporre le merci offerte in saldo in maniera inequivocabilmente separata da quelle che eventualmente siano in vendita alle condizioni ordinarie”.