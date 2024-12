Natale da paura al luna park: sfiorata la tragedia

Natale da brivido nel cuore di Ancona. Una ragazza di 27 anni di origine peruviana è rimasta ferita dopo essere stata catapultata da una giostra giroscopica in piazza Pertini. Qualcosa non ha funzionato nel sistema di bloccaggio del passeggero: la giostra è stata sequestrata dalla polizia locale di Ancona che sta indagando sull’accaduto. Sono stati minuti di angoscia quelli vissuti dalle tante persone che affollavano il luna park il pomeriggio di Natale. La ragazza era salita sulla ruota insieme a un’amica: sono infatti due le poltroncine sulla ruota che spinta da un motore gira a 360 gradi, offrendo anche il brivido del "sottosopra". Dovrebbe essere qualcosa di divertente. E invece ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Perché la ragazza è stata catapultata dalla ruota con violenza sbattendo sull’impalcatura prima e sulla pavimentazione metallica della giostra, davanti agli occhi atterriti di decine di persone. In questi giorni di festa il luna park di piazza Pertini che nei prossimi giorni lascerà spazio all’organizzazione del concerto di San Silvestro con Natalie Imbruglia e il dj set, è strapieno di famiglie con i bambini. Ma ci sono anche gruppi di adolescenti e ragazzi più grandi che si avventurano nei giochi per adulti. La "ruota" è quella più gettonata. Al massimo si scende con un gli occhi di fuori e il mal di stomaco. Non certo feriti come è accaduto alla 27enne immediatamente soccorsa dai presenti che hanno poi allertato il 118. La polizia locale che hanno provveduto ad allontanare tutti e a sequestrare la giostra. Sono stati ascoltati sia la ragazza che alcuni testimoni. Ora sarà la magistratura a stabilire se ci sono state responsabilità. Il sindaco assicura che verrà fatto tutto per accertare la veriità.

Andrea Massaro