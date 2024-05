Bonaccini: “Nel Pd serve unità, non escludere le Primarie”

Bologna, 3 maggio 2024 – Stefano Bonaccini non scappa. Il governatore della regione Emilia Romagna lo ribadisce più volte durante un incontro con i sostenitori di Elisabetta di Natale alla candidatura di sindaco di Monzuno.

Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna e candidato alle elezioni europee di giugno

“Qui che sono tra amici – ha spiegato il presidente – voglio rispondere alle critiche che mi sono arrivate in questi giorni. Al viceministro Galeazzo Bignami dico che candidandomi al parlamento europeo io non fuggo da nessun pericolo. Semmai è la mia avversaria del 2020 che, avendo perso le elezioni regionali, non ha fatto un giorno in regione ma si è rifugiata a Roma. Io sarei comunque scaduto a gennaio del 2025 e c’era un unico modo per verificare davanti all’elettorato l’operato mio e quello della mia giunta: concedere il terzo mandato ai governatori delle regioni. Anche guardando ai sondaggi il governo ha fatto un’altra scelta e io ne prendo atto. Allo stesso tempo la segretaria mi ha chiesto una disponibilità e io ho risposto ‘presente’ perché dentro un partito si sta con uno spirito di servizio”.

La platea a Monzuno in occasione dell'incontro con il Governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini

Il luogo dove si tiene l’incontro non è casuale. Si tratta del rifugio Acatu situato lungo il tracciato della Via degli Dei. “Abbiamo sempre avuto una attenzione particolare per la montagna – prosegue Bonaccini – e il fatto di aver dato un contributo a fondo perduto per le giovani coppie che hanno acquistato una casa in montagna sugli Appennini e che oggi l’asilo nido sia gratuito in queste zone lo dimostrano. Venendo alle questioni più locali, credo sia un orgoglio anche aver fatto in modo che gli ospedali di Porretta e Vergato eroghino servizi corrispondenti alle necessità dei cittadini senza essere depotenziati”. Infine un pensiero su chi si candida prendere in mano il testimone della guida della regione. “La nostra esperienza – conclude il governatore – dice che bisogna lavorare all’unità all’interno del Pd e all’interno della coalizione. Quale sia il meccanismo migliore per arrivare a questa unità, non escludendo le Primarie, non spetta a me deciderlo”.