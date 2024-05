Elezioni europee, video appello di Prodi e Bonaccini: “Uniti con una politica forte”

Bologna, 24 maggio 2024 - Elezioni europee, video appello dell'ex premier Romano Prodi e del presidente della Regione Emilia Romagna e del Pd Stefano Bonaccini, candidato. Le elezioni di giugno "sono elezioni decisive - dice nel video messaggio Prodi -. Noi nel mondo contiamo sempre meno per le nostre divisioni. A questo punto la politica economica, la politica militare, la politica estera la fanno Stati Uniti e Cina. Vogliamo esserci anche noi o no? Questo è il semplice obiettivo che dobbiamo avere in mente per le prossime elezioni europee: essere uniti con una politica forte e chiara".

Poi la parola passa a Bonaccini. "Io sono proprio d'accordo - dice - la sfida è fra chi crede in un' Europa più forte, con politica estera e di difesa comune, per la pace e il rispetto del diritto internazionale; lavoro e protezioni sociali per chi ha meno; transizione ecologica e digitale per contrastare i cambiamenti climatici e chi la vuole debole per tornare agli Stati nazionali, come la destra di Meloni e Salvini, dove sostanzialmente non conteremmo nulla nella competizione internazionale".

I cittadini andranno a votare l'8 e il 9 giugno per eleggere i nuovi componenti del Parlamento Europeo.