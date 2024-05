Europee 2024, chi sono i candidati in Emilia Romagna

Bologna, 2 maggio 2024 – L’8 e il 9 giugno si voterà per eleggere i nuovi componenti del Parlamento Europeo: all’Italia ne spettano 76. L’Emilia Romagna, assieme a Friuli-Venezia Giulia Trentino-Alto e Veneto, fa parte della circoscrizione Nord-est. Il distretto in tutto elegge 15 eurodeputati.

Come si vota

Secondo la legge elettorale europea, tutti i paesi membri devono usare un sistema elettorale proporzionale. In questo modo viene assegnato un numero di posti proporzionale ai voti ricevuti da ogni lista. C’è il voto di preferenza? Sì in Italia c’è la possibilità di indicare (dentro la stessa lista) da una a tre preferenze, votando, nel caso di due o di tre preferenze, candidati di sesso diverso.

Una volta che è stato determinato il numero dei seggi che spettano a ogni lista di ogni circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati con il maggior numero di voti di preferenza.

Chi si propone per rappresentare l’Emilia Romagna? Ecco di seguito i candidati, divisi per lista.

Fratelli d’Italia

Per il partito attualmente al governo, la premier Giorgia Meloni (detta Giorgia) si è candidata come capolista in tutte le circoscrizioni, nonostante non andrà in Europa in caso di elezione, essendo la presidente del Consiglio. Tra gli altri nomi più noti di Stefano Cavedagna, portavoce di Gioventù Nazionale e capogruppo di FdI in consiglio comunale a Bologna; l’assessore all'istruzione della regione Veneto Elena Donazzan e Sergio Antonio Berlato, già europarlamentare dal 2019 dopo altre elezioni precedenti.

Gli altri nomi sono quelli di Alessia Ambrosi; Antonella Argenti; Silvia Bolla; Alessandro Ciriani; Guglielmo Garagnani; Valeria Mantovan; Maddalena Morgante; Anna Olivetti; Lucas Pavanetto; Daniele Polato; Piergiacomo Sibiano detto PigaI.

Partito Democratico

Stefano Bonaccini, l’annuncio ufficiale è arrivato 10 giorni fa dopo diversi rumours, è il capolista della circoscrizione Nord-est per il Partito Democratico. Dopo una prima impasse in cui sembrava che la segretaria del partito, Elly Schlein, si sarebbe candidata come capolista di tutte le circoscrizioni (alla fine invece lo è solo al centro e nelle Isole) alla fine il governatore a fine corsa dell’Emilia Romagna l’ha spuntata anche su Annalisa Corrado, esperta sul Clima per la segreteria Pd, le europarlamentari uscenti Elisabetta Gualmini e Alessandra Moretti, ma anche su Ivan Pedretti dello Spi-Cgil e i veneti Alessandro Zan e Andrea Zanoni.

Tutti nomi questi che sono stati confermati come candidati per la circoscrizione. Gli altri in lista sono: Sara Vito, Sara Ferrari, il consigliere regionale Antonio Mumolo, la deputata Giuditta Pini, Marcello Saltarelli, Silvia Panini, Lorenzo Gennari, Paola Gazzolo.

Movimento Cinque Stelle

Il leader del M5S, Giuseppe Conte, non si è candidato in nessuna circoscrizione. “Candidarsi e non andare in Ue è una presa in giro”, ha detto. Così la capolista è Sabrina Pignedoli, giornalista originaria di Reggio Emilia e già capolista nella stessa circoscrizione alle scorse elezioni. Dopo di lei seguono il fiorentino Ugo Biggeri, fondatore di Rete Lilliput e di Banca Etica, e la triestina Martina Pluda, direttrice per l’Italia di Humane Society International, organizzazione internazionale per la tutela di animali e biodiversità.

Gli altri nomi sono Morsiani Cinzia, Gori Paola, Ferri Maria Angela, Zattini Giacomo, Bernini Paolo, Malak Mohamad Kamel, Braghetta Stefania, Bolognesi Rada, Panza Fulvia, Nicolini Diego, Bardin Andrea, Antidormi Cesidio.

Forza Italia

Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, proprio ieri a Bologna ha presentato i nomi dei candidati del partito fondato da Silvio Berlusconi. Lui stesso è capolista, dopodiché ci sono la deputata Sandra Savino, il deputato e vicepresidente della IX commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni) Flavio Tosi, Matteo Gazzini, Rosaria Tassinari, Cristina Andretta, Giampiero Avruscio, Antonio Cenini Detto Cenno, Francesco Coppi, Arianna Corroppoli, Isabella Dotto, Bruno Molea, Deborah Onisto, Antonio Platis, Alessandra Servidor.

Lega

Al pari di Giuseppe Conte, anche il leader leghista, Matteo Salvini, ha scelto di non candidarsi come capolista. È dunque il deputato e membro del Gruppo Identità e Democrazia, Paolo Borchia, a essere stato scelto come capolista. La scelta di Salvini che però ha fatto un po’ discutere da tutti i lati è stata quella di candidare il generale Roberto Vannacci. Dopo le polemiche sul suo libro ‘Il mondo al contrario’ con cui è arrivato alla ribalta dell’opinione pubblica, il generale ha continuato a far parlare di sè anche con il secondo libro. Ora per la candidatura alle Europee, però, Salvini è sicuro: “ Ci siamo visti e ci siamo trovati in sintonia culturalmente e umanamente”.

Gli altri candidati sono Lizzi Elena, Basso Alessandra, Conte Rosanna, Cisint Anna, Bargi Stefano, Conti Roberta, Lazzarini Arianna, Manera Alessandro, Martini Morena, Occhi Emiliano, Paccher Roberto, Pizzoli Roberto, Zannier Stefano.

Alleanza Verdi Sinistra

La consigliera regionale del Veneto, Cristina Guarda è la capolista dell’Alleanza Verdi Sinistra. Gli altri nomi sono l’ex sindaco di Riace Domenico Lucano detto Mimmo, la consigliera regionale del Trentino Alto Adige Brigitte Foppa, poi Nicola Dall’Olio, Jessica Veronica Cugini, Alessandro Franceschini, Francesca Caprini, Stefano Dall’agata, Alessandra Filippi, Giulia Giorgi, Alessandra Mion, Emanuel Oian, Jessica Todaro, Paolo Trande, Francesco Gonella.

Azione

Ad aprire la lista di Azione è proprio il titolare del partito, ovvero Carlo Calenda, che si è candidato in tutte le circoscrizioni. La deputata Elena Bonetti è già stata Ministro per le pari opportunità e la famiglia nei governi Conte II e Draghi. Federico Pizzarotti, invece, è stato sindaco di Parma sotto l’elgida del M5S. È stato anche presidente di +Europa, partito che però ha lasciato il mese scorso per candidarsi alle Europee con Azione.

Gli altri nomi: Lara Bisin, Mario Raffaelli, Stefania Cargioli, Giovanni Poggiali, Silvia Fattore, Carlo Pasqualetto, Valeriana Maria Masperi, Riccardo Mortandello, Giuditta Righetti, Paul Köllensperger, Federica Sabbati, Umberto Costantini.

Stati Uniti D'Europa (Italia Viva +Europa)

Il capolista Graham Robert Watson è lo storico eurodeputato dei liberaldemocratici inglesi. Grazie alla moglie fiorentina è diventato cittadino italiano. Gli altri candidati sono Antonella Soldo (membro del Consiglio generale dell’Associazione Luca Coscioni), Giulia Pigoni (consigliera della Regione Emilia Romagna), Davide Bendinelli, Gabriella Chiellino, Muharem Saljihu detto Marco, Maria Laura Moretti, Giorgio Pasetto, Francesco Bragagni, Marina Sorina, Luigi Giordani, Fabio Valcanover, Aurora Pezzuto, Nicola Cesari, Kateryna Shmorhav detta Katya.