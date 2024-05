BrodettoFest 2024, al via a Fano la sfida a colpi di mestolo e pesce. Il programma

Fano, 22 maggio 2024 – Cinquanta eventi in quattro giorni, 30 ospiti, 8 regioni che si sfideranno a colpi di mestolo e chef stellati protagonisti dei cooking show, come Igles Corelli (5 stelle Michelin) e Adrea Aprea (2 stelle Michelin). Torna il BrodettoFest, alla sua 22ª edizione, in programma il 30 e 31 maggio e l’1 e 2 giugno, al Lido (lungomare Simonetti). Il clou dell’evento sarà la gara nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di Pesce che vede sfidarsi gli chef di otto regioni italiane (4 in più rispetto allo scorso anno) tra cui il ligure Giuseppe Bizioli che ha vinto la scorsa edizione. Saranno rappresentate oltre alle Marche, Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Umbria, Puglia, Toscana e Veneto.

Diversi i super ospiti attesi nelpalco centrale del Lido: l’attore Sergio Rubini, il comico Diego Parasole e i musicisti Simona Molinari e Renzo Rubino. Non ci sarà invece Riccardo Scamarcio, che ha disdetto solo pochi giorni fa perchè a Londra, per una produzione internazionale, dal 28 maggio al 4 giugno.

Novità di questa edizione lo "Spazio Vongole" che nasce dalla sinergia tra l’azienda New Copromo e il ristorante La Liscia da Ori. Protagonisti del BrodettoFest saranno i pescatori fanesi, che in collaborazione con l’impresa Gaudenzi prepareranno e serviranno 5mila brodetti, con solo pesce dell’Adriatico, nello "SpazioBro, la cucina dei pescatori". Non mancherà l’abbinamento del brodetto con i vini Doc e Docg del territorio, selezionati tra le migliori cantine vitivinicole delle Marche. Mentre grazie alla collaborazione con Birra d’Augusto sarà possibile scoprire i migliori abbinamenti tra birra e brodetto.

Il BrodettoFest , che ha il patrocinio del Ministero della Sovranità alimentare, "è un evento – ha spiegato il presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Mirco Carloni – che promuove la conoscenza della pesca e del mare. Il futuro di queste attività in Italia e in Europa desta grande preoccupazione". Ancor di più da quando la Ue ha fissato per il 2030 la fine della pesca a strascico e ha ampliato le aree protette. "Pur condividendo il principio della protezione del pesce e dei fondali marini – ha proseguito Carloni – rimane il fatto che le regole della Ue danneggiano i nostri pescatori mentre in altri Paesi come, Tunisia e Croazia, si continua a pescare senza limitazioni".

Il programma del BrodettoFest è stato presentato ieri mattina nella sede della New Copromo: presenti i vertici della Confesercenti, il sindaco Massimo Seri, l’assessore Etienn Lucarelli e Tommaso Di Sante della Coldiretti.