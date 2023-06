Generazione Futuro Festival 2023 a Fano: ecco gli ospiti

Fano, 16 giugno 2023 – Tutto è pronto per la seconda edizione di Generazione Futuro Festival , l’evento voluto dalla Fondazione Carifano per "aprirsi" ai giovani e parlare la loro lingua. Quest’anno l’iniziativa – che si svolge nella Corte del Nespolo di Palazzo Bracci Pagani- sarà dedicata a digital e storytelling, due temi molto cari ai ragazzi. Si comincia, oggi, venerdì 16 giugno alle ore 21,15 con Marco Maisano (Le Iene, Tv8, Radio Deejay, ecc) con un talk dal titolo “La voce dei senza voce: investigare al tempo del digital“. Domani, sempre alle 21,15 sarà la volta di Maurizio Merluzzo , doppiatore e youtuber italiano. È noto soprattutto per la sua attività di doppiatore e per i suoi video su YouTube, in cui parla di videogiochi e cultura pop. Il canale ha un grande seguito di fan e conta numerosi video con milioni di visualizzazioni. Inoltre, Maurizio Merluzzo ha partecipato a diversi eventi e conferenze, tra cui il Web Marketing Festival, dove ha tenuto un intervento sulla monetizzazione delle piattaforme digitali come YouTube. Nel suo talk si parlerà de "Il doppiatore 4.0: dal cinema al mondo digitale" e sarà moderato da Jacopo Mascarucci , Digital Marketing Specialist di Comunica Media Agency. Domenica 18 giugno, sempre alle 21,15, a salire sul palco di Generazione Futuro sarà Federico Buffa (foto), giornalista che negli anni è diventato noto al grande pubblico, soprattutto per la sua attività di telecronista sportivo, in particolare per la sua passione per il basket.

La sua grande capacità di raccontare storie lo ha reso un punto di riferimento nazionale nel panorama degli storyteller. Tornando all’appuntamento di oggi, Maisano è un autore televisivo, giornalista e conduttore che si è distinto per la sua esperienza come inviato speciale e documentarista investigativo e volto noto de Le Iene. Il talk di Maisano sarà moderato da Anna Madia giornalista del Tg R Marche. Buffa, invece inizierà il suo intervento con un talk – dal titolo "Ogni storia ha il suo punto di vista: l’arte del racconto" – in cui parlerà ai giovani dell’importanza del "contenuto" poi porterà in scena il suo spettacolo "Italia Mundial". Accompagnato dal pianista Alessandro Nidi , ripercorrerà, a modo suo, il successo dell’Italia ai Mondiali di Spagna del 1982. A colloquiare nella prima parte di serata con Buffa, sarà Marta Bitti giornalista con spiccata passione per il calcio e la moda.