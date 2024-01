BacalàFest 2024: a Fano ristoranti convenzionali e sfide tra chef

Fano, 20 febbraio 2024 – Il Bacalà è servito... in programma dall’1 febbraio al 30 marzo la nuova edizione del BacalàFest, il Festival del Baccalà e dello Stoccafisso, che da quest’anno si apre alla partecipazione di ristoranti di altre province marchigiane. L’organizzazione è curata dall’associazione Viandanti dei Sapori con la partecipazione e il sostegno, da questa edizione, della Confcommercio Marche Nord.

“Un’occasione – ha fatto presente la presidente di Confcommercio Fano, Barbara Marcolini – per valorizzare un piatto della tradizione e per sostenere i nostri ristoratori". Il direttore Amerigo Varotti di Confcommercio Marche Nord ha annunciato che "quest’anno il BacalàFest parteciperà alla Bit di Milano" ed ha ricordato "che la manifestazione rientra tra le tante iniziative (weekend gastronomici, Itinerari della Bellezza) promosse dalla Confcommercio: uno dei nostri compiti è proprio quello di aiutare il lavoro dei ristoratori".

Il BacalàFest parte con ben due disfide gastronomiche: quella regionale, che vedrà lo scontro "all’ultimo baccalà" tra 7 cuochi amatoriali (mercoledì 24 gennaio) e quella nazionale che vedrà il testa a testa tra 7 cuochi professionisti (mercoledì 31gennaio) di ristoranti delle Marche, del Friuli Venezia Giulia e della Puglia.

Sulle disfide gastronomiche si è soffermato Flavio Cerioni del ristorante ‘Alla Lanterna’ per sottolineare che attirano 100-120 ospiti ogni serata (per prenotare il posto 0721.88474). Mentre grazie al GiroBacalà dall’1 febbraio al 30 marzo si potranno gustare le diverse ricette di baccalà o stoccafisso nei ristoranti al prezzo convenzionato (giorni e menù a scelta degli operatori) di 15 euro per il baccalà e di 18 euro per lo stoccafisso. (Informazioni sulle pagine facebook Sapori e Aromi d’Autunno, Confcommercio Marche Nord e Bacalafest).

"Un’occasione – hanno sottolineato gli organizzatori – per conoscere di più e meglio le radici culturali di una tradizione locale centenaria". Per Giorgio Sorcinelli ideatore e responsabile della kermesse BacalàFest e GiroBacalà, le iniziative "servono a valorizzare la tradizione e promuovere la cultura e il consumo di uno dei prodotti del mare tra i più salutari e versatili in cucina. Il baccalà o lo stoccafisso, una volta denominati ‘la bistecca dei poveri’ e l’olio extravergine di oliva, principe della cucina, sono i protagonisti di un evento popolare riservato agli appassionati di questa eccellenza gastronomica".