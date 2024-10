Dengue a Fano, ancora disinfestazioni in scuole e cimiteri: dove e quando

Fano, 21 ottobre 2024 – Con 196 casi totali, di cui 136 confermati (2 dei quali a Pesaro), 52 probabili e 8 possibili, la Dengue continua a rappresentare un problema, anche se la corsa del virus sembra rallentare. E’ per questo che il Comune non abbassa la guardia e dispone altri interventi di disinfestazione a tappeto. Si tratta di trattamenti adulticidi per il contenimento della proliferazione della Zanzara tigre (Aedesalbopictus) nelle scuole e nei cimiteri.

Disinfestazione oggi in scuole e asili

L’ultimo è stato effettuato la scorsa notte e si è concluso questa mattina alle 5 ed ha interessato le aree verdi pertinenziali esterne ai plessi scolastici Scuola infanzia “Bimbe e Bimbi” Bellocchi Via X Strada, Scuola d’infanzia “F. Zizzi” S. Orso e raccordo Via F. Montesi, Scuola Materna Cuccurano Via Po, Scuola Materna Falcineto Via Falcineto, Scuola Materna “La Lucciola” Maggiotti Via Bevano, 51/A, Scuola Materna Metaurilia strada Statale 83, Scuola Infanzia Torrette, strada Statale, 144, Scuola Infanzia S.Orso – Berardi Via S.Eusebio (centro commerc.), Scuola infanzia “Scatola Magica” Rosciano Loc. Rosciano, 37, Scuola infanzia “Albero Azzurro” S. Lazzaro Via del Lavoro, 2, Scuola Materna Tre Ponti – Verne Loc. Tre Ponti, 53, Scuola Materna “Vagocolle – Andersen Via Tombaccia, 107, Scuola Materna “Il Girotondo” Vallato Via Ranuzzi, 4, Primaria Montessori Via dei Lecci, 4, Primaria D. Raggi Via della Pineta, 7, Primaria F. Montesi Via Divisione Carpazi, Primaria F. Tombari Via XXVI Strada, 13, Primaria Carrara Via Flaminia, 478, Primaria Cuccurano Via della Scuola, 19, Primaria Fenile Via del Castello,7.

Lunedì 21 e martedì 22 disinfestazione in scuole e asili

Il prossimo intervento di disinfestazione avverrà stasera, dalle 20, e si concluderà alle 5 di domani, sempre nelle zone verdi delle seguenti scuole: Nido d’Infanzia “Arcobaleno” Via del Ponte, 20; Nido d’Infanzia “Il Grillo” Via Mura Sangallo, 1; Sezione di Raccordo “Poderino” Viale Italia, 51, Sezione Ponte “Lisolachenoncè” Via del Ponte, 1/A, Centro per l’infanzia“Il Girasole” Via della Colonna, 128, Scuola d’infanzia e Nido “G.Gaggia” Via M.Pagano, 1, Scuola d’infanzia “A. Gallizi” Via De’ Tonsis, 6, Scuola d’infanzia “La Trottola” Via Togliatti, 24, Scuola d’infanzia “P. Manfrini” Via della Marina, 23, Scuola infanzia “ Quadrifoglio” e nido Zerotre Via del Ponte, 22, Casa Cecchi Via Paleotta,11, Scuola Materna “Collodi” Gimarra Via Dirindella, 22/B, Scuola Materna Poderino Piazza Italia, 10, Primaria F. Corridoni Viale Gramsci, 3, Primaria F. Corridoni Via Montegrappa, 2, Primaria Gentile Via della Marina, 21, Primaria L Rossi Via G. De Tonsis, 4 Primaria Nuti Via Redipuglia, 5, Primaria Centinarola R. Sanzio Via Pastrengo, Istituto Comprensivo M. Nuti Via Redipuglia, 5, Istituto Comprensivo Padalino Via Lanci, Istituto Comprensivo A. Gandiglio, P.zza Grimaldi.

Martedì 22 disinfestazione nei cimiteri

Poi ancora, dalle 20 di domani alle 5 di mercoledì, ma stavolta nei cimiteri: Cimitero urbano di via della Giustizia, Dell’Ulivo, di Rosciano, Ferretto, Caminate, Carignano, Roncosambaccio, Sant’Andrea.

L’amministrazione consiglia vivamente di evitare per qualche giorno, il contatto con la vegetazione che sia stata irrorata con i prodotti insetticidi.