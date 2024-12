Arte e passione per il Carnevale: concorso al via

"Un Carnevale di Arte e Meraviglia" è il nuovo bando organizzato dall’Ente Carnevalesca in collaborazione con la Fondazione Carifano. Un’occasione per gli artisti di raccontare, attraverso le loro opere, l’anima della tradizione carnevalesca. Le opere selezionate saranno protagoniste di una mostra collettiva, allestita negli spazi di Palazzo Bracci Pagani, poi durante il Carnevale ‘illumineranno’ il percorso della festa e al termine dell’esposizione una giuria premierà tre opere. I premi in palio sono: 500 euro al primo; 300 al secondo, 200 al terzo. Il bando è aperto a tutti gli artisti maggiorenni, senza alcuna quota di iscrizione. Ogni partecipante può presentare fino a due opere, utilizzando tecniche miste o disegno digitale, con dimensioni non inferiori a 50x70 centimetri. Le opere, corredate dalla scheda di partecipazione firmata, dovranno essere inviate in formato digitale (jpeg ad alta risoluzione) entro il 20 gennaio 2025. Le opere vincitrici entreranno a far parte del patrimonio dell’Ente Carnevalesca Info: www.carnevaledifano.com.