Fano, la giunta in ascolto dei quartieri. Si parte da Tombaccia

Fano, 21 ottobre 2024 – Tour nei quartieri per la giunta targata Serfilippi. Si comincia mercoledì 23 ottobre, alle ore 20:45, nella sala del circolo Arci in via della Tombaccia, 102.

«L’incontro pubblico, aperto a tutti i residenti del quartiere, sarà un’occasione – scrive l’amministrazione – per ascoltare le esigenze della comunità e confrontarsi su temi di interesse locale, in un dialogo diretto con la giunta comunale. Tra gli argomenti in agenda, ci saranno le problematiche quotidiane dei cittadini, idee e proposte per il miglioramento del quartiere, e le iniziative già pianificate o in via di sviluppo».

«Il coinvolgimento dei cittadini è fondamentale per costruire una città che risponda davvero alle esigenze di tutti – ha dichiarato il sindaco Serfilippi -. Con questo tour nei quartieri vogliamo instaurare un dialogo costruttivo con i residenti, ascoltare i problemi e trovare insieme le soluzioni più adeguate».

--