Incontro con l’assessore Baldelli per rilanciare il tratto della Ciclovia

Un incontro, per rilanciare il tratto fanese della Ciclovia Adriatica. Nei giorni scorsi, nella sala della Giunta, il sindaco Serfilippi con l’assessore ai Lavori Pubblici Ilari, ha ricevuto l’assessore regionale alle Infrastrutture Baldelli, in città per l’avvio del cantiere del nuovo ponte ciclopedonale della ciclovia del Metauro. Sul tavolo, il completamento del collegamento tra Pesaro, Fano e Pontesasso. La Regione si è impegnata a finanziare l’intervento, mentre il Comune di Fano curerà la progettazione, grazie a un accordo di programma condiviso. "Vogliamo sbloccare finalmente – ha dichiarato il sindaco Serfilippi – questa infrastruttura strategica per la mobilità sostenibile e il turismo. Ora avanti subito con la progettazione". Il primo passo sarà il DOCFAP, Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali, che servirà a individuare il tracciato migliore superando le criticità attuali, in particolare l’attraversamento del fiume Metauro. "Si tratta di un’opera complessa – ha aggiunto l’assessore Ilari – ma grazie a una progettazione a stralci potremo accelerare l’iter. Alcuni tratti potranno partire subito, in parallelo agli altri, per velocizzare la realizzazione complessiva". Durante l’incontro si è fatto anche il punto sullo stato della Ciclovia del Metauro: la procedura espropriativa è conclusa e il primo tratto, nei pressi del Campo d’Aviazione, sarà inaugurato entro giugno.

ti. pe.