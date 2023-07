Miss Italia 2023, parte da Fano la corsa al titolo di reginetta

Fano, 8 luglio 2023- Parte da Fano la corsa al titolo di Miss Italia 2023. Madrina sarà Rossella Fiorani, fanese, Miss Coraggio 2017. Questa sera a Torrette, nei giardini Tonucci, in largo Bellariva, è in programma l’unica selezione provinciale del concorso di bellezza giunto alla 78esima edizione.

Miss Italia 2022, Lavinia Abate

Se nel 2022 Fano fu scelta come sede delle prefinali nazionali (poi svoltesi a porte chiuse per rispetto delle vittime dell’alluvione che colpì la regione Marche a settembre), quest’anno è tra le città da cui il concorso prenderà il via e sarà l’unica tappa in programma nella provincia di Pesaro e Urbino. A presentare l'evento, organizzato dall’associazione Torrette Promotion con la direzione artistica dell’associazione culturale Onstage, sarà conduttore jesino Marco Zingaretti.

L'assessore al Turismo Etienn Lucarelli insieme agli organizzatori della serata

Circa 20 le ragazze dai 18 ai 30 anni, che sfileranno sotto gli occhi attenti della giuria guidata dalla madrina dell’evento, Rossella Fiorani, che con Miss Italia ha un rapporto speciale: nel 2017, infatti, l’allora 19enne studentessa fanese, incantò il pubblico alle finali nazionali vincendo la fascia di Miss Coraggio. “Quel coraggio – fanno notare gli organizzatori – che Rossella ogni giorno mette nella vita, nel lavoro e in passerella non nascondendo più una disabilità con cui convive dalla nascita”. Sarà una serata di grande spettacolo con la sfilata delle Miss ma anche di musica, balli e acrobazie. “La selezione provinciale di Miss Italia è molto importante per la nostra città e in particolare per Torrette – fa notare all'assessore al Turismo Etienn Lucarelli – soprattutto in questa estate con il lungomare che soffre della chiusura della strada della Contessa”.

Le fasce

Sette le fasce previste, tra cui Miss Torrette di Fano (1^class.), Miss Rocchetta Bellezza (2^class.), Miss Framesi (3^class.) e Miss Torrette Promotion. Le 7 ragazze che conquisteranno una fascia, accederanno poi alle finali regionali, ultimo step prima di approdare alla finalissima in programma l’8 settembre (in diretta sulle reti Rai) dove sarà eletta colei che succederà al trono a Lavinia Abate, attuale Miss Italia in carica.