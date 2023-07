Miss Italia, Giordana Vannini vince le selezioni provinciali di Torrette di Fano

Fano, 10 luglio 2023 - Giordana Vannini, 18 anni di Porto Sant’Elpidio, ha vinto la selezione provinciale di Miss Italia, sabato sera ai Giardini Tonucci, di Torrette di Fano. Giordana ha conquistato la fascia di Miss Torrette, prevalendo sulle altre concorrenti e aggiudicandosi il diritto a partecipare alla selezione successiva. Il secondo posto è stato conquistato da Livia Zanardi di Montegiorgio (Miss Rocchetta Bellezza), terza Elisa Alunni Casagrande di Ancona (Miss Framesi), quarta classificata Aurelia Chiarini di Gradara, quinto posto per Isabella Ricci di Carpegna, sesta Anna Chiara Cercone di Grottazolina e fascia di Miss Torrette Promotion per la fanese Noemi Rinaldi che sarà la testimonial di tutti gli eventi estivi di Torrette. Tutte le ragazze premiate parteciperanno alle fasi successive di Miss Italia.

Le prime tre classificate

La serata che ha visto salire sul palco, oltre alle Miss, la cantante fanese Asia, il duo acrobatico “Duo in Scatola” e un gruppo di giovani ballerini di breakdance, ha registrato il sold out: la conduzione è stata affidata a Marco Zingaretti. A valutare le concorrenti la giuria guidata dalla fanese Rossella Fiorani, Miss Coraggio 2017, che affetta dalla sindrome di banda amniotica è diventata un punto di riferimento per tante ragazze e ragazzi che hanno intrapreso un percorso di accettazione di se stessi. “Il valore aggiunto della bellissima sera – ha commentato il sindaco Massimo Seri – è stata proprio Rossella Fiorani che con la sua presenza ha dato un significato etico all’appuntamento. Complimenti a chi è riuscito a portare in città questo evento”. A far compagnia a Rossella, in giuria c’erano Marco Battistelli (presidente di Torrette Promotion), Umberto Uliva (fotomodello fanese), Enrico Barbaresi (fotografo), Tomas Ordonselli ( tronista nella trasmissione di Canale 5 “Uomini e Donne”), Lorenzo Grilli, (giudice olimpico di breakdance), Domitilla Pascucci (stilista e costumista), Settimia Ritorto (imprenditrice), Francesca Ugoccioni (ingegnere). La serata, fortemente voluta dai camping dell’associazione Torrette Promotion, è stata coordinata artisticamente dall’associazione culturale Onstage.