Angelo Bonelli a sostegno di Marchegiani: "Fano un laboratorio nazionale"

Fano, 23 maggio 2024 - “Fano un laboratorio politico da esportare a livello nazionale”. Cosi si è espresso il segretario nazionale di Europa Verde Angelo Bonelli, mercoledì sera in città per un tour in bicicletta con i candidati della lista Alleanza Verdi-Ribella e del candidato sindaco de “I Progressisti per Fano 2050” Stefano Marchegiani. Il segretario Bonelli ha visitato i luoghi simbolo della città (partenza dall'Arco d'Augusto, arrivo al porto allo storico Bar del Faro) ed ha commentato l’alleanza che vede protagonista Europa Verde insieme alla lista Ribella, a sostegno di Marchegiani: “Bisogna essere uniti contro la destra che in Italia sta distruggendo i diritti sociali. Sono necessarie alleanze con al centro unità di programmi. Qui a Fano crediamo molto nella figura di Marchegiani che riesce a tenere insieme programmi e molteplici liste. Fano può essere un laboratorio politico da esportare a livello nazionale. Fondamentale sarà il contributo dei cittadini”.

“La nostra alleanza – ha specificato Marchegiani – ha un forte accento ecologista e ambientalista ed ha, come punto centrale del programma, la riqualificazione della città, per abbellirla e farla uscire da una visione provinciale”. “ Per Teodosio Auspici capolista di Alleanza Verdi -Ribella: “Marchegiani è il miglior candidato sindaco per far tornare Fano una città bella: la nostra alleanza è l’incontro tra l’anima ecologista e quella di sinistra”. an. mar.