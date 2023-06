Al Parco della Pace Negramaro boom: "Grazie Servigliano"

Un grande spettacolo e un vero successo il primo concerto stazionale al Parco della Pace di Servigliano con i Negramaro, che oltre a regalare emozioni in musica, si fanno portavoce di messaggi sociali e dedicati al territorio. Circa due ore di concerto con i successi che hanno reso celebre il gruppo pugliese capitanato dalla voce inconfondibile di Giuliano Sangiorgi, brani come: La prima volta; Solo 3 minuti; Sei; Meraviglioso e molti altri, il tutto addolcito da una scenografia spettacolare che ha dominato il palco creando un’atmosfera unica e coinvolgente. Il concerto di venerdì era la data zero del tour italiano ‘n20 Tour’, che porterà i Negramaro in altri 8 teatri di pietra, fra i più significativi del panorama nazionale come le terme di Caracalla a Roma; il teatro Greco di Sicura, l’Arena di Verona e altri ancora. Sono stati circa 3.500 i biglietti venduti per questo primo appuntamento e il successo era segnato sul volto degli spettatori. Oltre all’aspetto musicale ci sono però alcuni aspetti che sono stati molto apprezzati dagli spettatori e della popolazione: poco prima del concerto i Negramaro hanno incontrato alcuni ospiti del Centro socio educativo Albero dei Talenti, regalando un piccolo sogno a questi ragazzi. Durante il concerto Giuliano Sangiorgi ha voluto condividere alcuni pensieri. "Questa è la data zero, voi forse non sapete cosa significa – dichiara Sangiorgi – ma il successo di quello che verrà sarà anche merito vostro. Oggi vogliamo ridare indietro un po’ di natura e di amore che abbiamo ricevuto in questa settimana, grazie Servigliano". Poi due pensieri di natura sociale. "Rivolgiamo tutti un applauso a questo luogo, il Parco della Pace – continua – per quello che rappresenta e ha rappresentato in un tempo non di pace. Infine, tutti dobbiamo imparare a dire basta a certi mostri (riferimento al caso Impagnatiello)".

a.c.