Andreatini carica la Fermana: "L’atteggiamento è giusto"

Prestazione di livello, ottimo atteggiamento contro una grandissima squadra, ma la Fermana torna da Perugia con zero punti. I grandi passi avanti fatti rispetto all’involuzione avuta nel derby contro la Vis Pesaro rimangono, ma a questo punto della stagione e con questa situazione di classifica, purtroppo non basta. L’Olbia ha pareggiato contro la Virtus Entella e sale a +4 dalla Fermana ultima. Se si guarda il quintultimo posto la distanza fa ancora più paura, con il Sestri Levante a 11 lunghezze. I punti a disposizione della Fermana sono ancora 36, sulla carta parecchi, ma le giornate continuano a passare e la fine del campionato si avvicina. Su cosa concentrarsi? Sicuramente sulla crescita dei nuovi arrivi, che a Perugia hanno dato delle ottime risposte in attacco. E poi sul fattore casa. A partire dalla gara di domenica contro la Spal, fischio d’inizio in programma per le 14, i gialloblù avranno una serie di scontri diretti al Recchioni da non fallire. Il gruppo lo sa e già giovedì sono tornati ad allenarsi in vista della partita del weekend.

Rimane l’amaro in bocca per Perugia, ma ora la testa è solo ai ferraresi, in netta ripresa con il ritorno di Di Carlo in panchina, ma pur sempre in zona playout. Nel post partita, il direttore sportivo Massimo Andreatini ha analizzato così il match del Renato Curi. "Ho fatto i complimenti alla mia squadra, per l’atteggiamento e per l’umiltà con cui ha affrontato una grandissima squadra. L’allenatore aveva preparato la partita in maniera perfetta. Purtroppo paghiamo un episodio che ci ha condannato nel finale. Nel primo tempo li abbiamo fatti ‘sfogare’ senza quasi mai andare in affanno, conto una parata importante del nostro portiere. Poi tra l’inizio del secondo tempo e il 78esimo abbiamo avuto delle palle importanti per fare il colpo. Non ci siamo riusciti. È stato bravo Formisano a mettere un po’ di spensieratezza con i giovani e sono riusciti a scrollarsi la tensione che c’era". Fermana che pochi minuti prima del gol aveva avuto una grande occasione con Petrungaro. Era servito una bella parata di Adamonis per evitare la rete: "Noi stavamo prendendo campo: tre/quattro palle gol, poi il pallone che sbatte sul palo interno e sulla schiena del portiere, sinceramente non l’avevo mai visto. Andiamo a casa con i complimenti ma non basta". Zero punti, ma consapevolezza di esserci ancora: "Come ho detto ai ragazzi, dobbiamo ripartire e portarci a casa questa prestazione, che non fa punti ma deve dare grande fiducia per il proseguo. Le nostre partite stanno per arrivare e dovranno essere affrontate in questo modo. Sono sicuro che cambieranno anche i risultati perché è giusto così. Il nostro campionato è ancora lungo, ci sono punti importanti che dobbiamo assolutamente prendere".

Filippo Rocchi