Biodistretto Picenum, riconfermata la fiducia a Enzo Malavolta

Rinnovata la fiducia ad Enzo Malavolta, riconfermato presidente del Biodistretto Picenum, durante l’assemblea dei soci tenutasi nei giorni scorsi presso la sala Lusso, a Marina di Altidona. Malavolta, presidente uscente riconfermato a capo del direttivo per altri tre anni, sarà affiancato da Lucio Spina (vice presidente), Nazareno Agostini (segretario), e dai consiglieri Paolo Agostini, Simone Perozzi, Fabrizio Stracci e Matteo Torquati.

"Il nostro impegno è volto a promuovere il territorio attraverso il progetto ministeriale che sta proseguendo con successo – commenta Malavolta – ed è nostro intento continuare nella valorizzazione delle aziende e dei punti vendita. Il progetto in corso si trova nella prima fase – aggiunge – e contemporaneamente siamo al lavoro in collaborazione con la Regione Marche, per intercettare nuovi bandi da sviluppare durante questo anno ed il prossimo. Siamo certi – conclude – che la ricerca debba essere costante, in quanto fondamentale per valorizzare il territorio del Biodistretto di Ascoli, Fermo e Macerata".

Durante l’assemblea è stato approvato il bilancio 2024, ci si è confrontati sulla progettualità in corso (tra cui il ‘Biocamioncino’.

Paola Pieragostini