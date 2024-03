C’è ’Una Giornata qualunque’

È in scena martedì al Teatro Comunale la commedia “Una giornata qualunque” con Gaia De Laurentiis e Stefano Artissunch, che firma anche la regia, con le musiche della Banda Osiris per la produzione di Synergie Arte Teatro Divertente e vivace, la commedia è un ritratto delle nevrosi femminili che condensa al meglio la comicità di Dario Fo e Franca Rame. Una giornata qualunque è un vero e proprio “match teatrale”, un incontro/scontro tra la protagonista Giulia/Gaia De Laurentiis e tutti gli altri personaggi che vede in scena anche Lorenzo Artissunch, arricchito dalle musiche vivaci della Banda Osiris e prodotto da Synergie Arte Teatro.