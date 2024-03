Che errore Sorrentino, Borghetto incerto

Borghetto 5 Sul gol di Catanese non può nulla. Tante colpe su quello di Gucci dove non comunica con la difesa.

Heinz 6 Tolta qualche occasione, opta sempre per la sicurezza. Non prende rischi e non ne fa correre troppi alla difesa. Fort 5 Dopo pochi minuti si lascia scappare Gucci e lo stende poco fuori l’area. L’arbitro lo grazia. Rischio gigante, ma era l’unico modo per evitare il gol. Esce per infortunio (dal 29’ pt Carosso 6 Soffre un po’ Pattarello, ma tiene bene la difesa).

Santi 5,5 Troppo aggressivo in qualche occasione, almeno non si fa "beccare" dall’arbitro. Sul gol di Gucci ha diverse colpe. Niang 5,5 Inizia da esterno, poco dopo si accentra. Elettrico in fase offensiva, tosto in ripiegamento. Anche se non sempre fa le scelte giuste (dal 18’ st Petrelli 4 Impalpabile).

Malaccari 5 Tocca più palloni quando si sposta a destra. Mette qualche buon cross, ma non incide (dal 36’ st Gianelli s.v.).

Scorza 5 La palla era al bacio per Sorrentino nell’occasione del primo tempo. Ma per il resto della partita si è visto poco, quelle poche volte per qualche rischio di troppo.

Misuraca 5,5 Nel primo tempo, quando si spinge in avanti è sempre pericoloso, crea e prova a finalizzare. Cala nel secondo, come il resto della squadra. Petrungaro 5 Dopo due gol consecutivi, ci prova ma non riesce ad accendersi come al solito (dal 36’ st Condello s.v.).

Giovinco 6 Un miracolo di Trombini gli nega la gioia. La palla per Scorza nel finale di primo tempo è geniale. A volte litiga con la linea del fuorigioco, deve raddrizzare la mira sui calci piazzati (dal 18’ st Marcandella 5,5 Bene nelle combinazioni, meno nell’impostazione offensiva). Sorrentino 5 Brutto errore nel finale di primo tempo, se fosse entrato quel pallone sarebbe stata tutt’altra partita.

All. Andrea Mosconi 5 La squadra ci prova, lotta e crea, ma davanti non si segna e dietro si soffre. Si soffre, per un disequilibrio importante, anche comprensibile vista la situazione. Il problema grande è nel secondo tempo, dove tutti i subentrati peccano di lucidità.

fi. ro.