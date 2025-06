Con l’auto contro un albero: quarantenne incastrato nell’abitacolo

Falerone (Fermo) 29 giugno 2025 – Intorno alle 4,15 di questa mattina un violento scontro è stato registrato a Falerone in via Volpi, dove un auto per cause in corso di accertamento è andata ad impattare violentemente senza coinvolgere altri mezzi contro un albero.

Alla guida del messo un uomo poco più che quarantenne residente della zona. I gli abitanti svegliati dal rumore, hanno lanciato subito l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i volontari del servizio ambulanza, i carabinieri e i vigili del fuoco di Fermo, questi ultimi hanno impiegato qualche minuto per estrarre l’uomo rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo.

I medici dopo aver stabilizzato il paziente hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza atterrata qualche minuti più tardi non distante dal luogo del sinistro. L’uomo è stato trasferito con l’eliambulanza al pronto soccorso del Torrette di Ancona per accertamenti a seguito della dinamica dello scontro. Al momento dell’imbarco il paziente era cosciente.