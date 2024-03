Festival In Canto, ecco tutti i vincitori

Teatro gremito per la rappresentazione di ’Festival PSG In Canto’. Una competizione canora tipo quella (mutatis mutandi) di San Remo. Un festival diretto e organizzato insieme al comune da Valerio Marcantoni presidente dell’associazione "Musical Insieme" . I concorrenti erano in totale 23, suddivisi in tre categorie; i piccoli dai 10 ai 17 anni; i giovani dai 18 ai 40 anni e gli over. Ha avuto un gran daffare la giuria composta da Arianna Rossetti, Sara Sonaglioni e Giuseppina Gazzella per scegliere i vincitori: per i piccoli il premio è andato a Lucas Charlie Smith con la canzone "Falling" di Harry Styles, per i giovani ha avuto la meglio Ngieliu Ilaria con "Stand Ups’ di CynthiaErvo; per gli over 40 premio a Romina Ercoli che ha interpretato "What A Feeling" diI Irena Cada. La giuria ha riservato i due premi speciali a Matteo Cassiti e a Breda Taylor Herber, il primo per aver interpretato accompagnandosi al piano la canzone di Brunori Sas "canzone contro la paura" e la seconda per aver dato un ‘interpretazione molto intensa di "She used to be mine" di Sara Bareilles. La serata ha visto anche la partecipazione del gruppo "nel nostro piccolo" coordinato da Sonia Trocchianesi che dopo aver parlato del lavoro di volontariato svolto nel ripulire le nostre città da rifiuti abbandonati in ogni dove, si è esibita declamando una poesia tratta dalla pubblicazione della sua prima raccolta. E’ stata poi la volta del gruppo comunale della protezione civile e in chiusura pizzica.