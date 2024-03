Giovinco titolare, spazio a De Santis

Per tre che tornano, tre restano fuori. Mosconi avrà a disposizione per la prima volta da quando è arrivato Misuraca, Malaccari e Carosso. Mentre dovrà fare a meno di Petrelli, Paponi (per due giornate, ndr) e Fort, tutti e tre squalificati. Scelte obbligate in attacco per l’allenatore date le espulsioni dei due centravanti. Confermato Sorrentino, punto di riferimento del reparto offensivo, con Giovinco a dargli sostegno: il fratello d’arte torna titolare dopo il problema accusato contro l’Ancona. In porta confermato Borghetto. Davanti a lui ci saranno Heinz come centrale di destra, Santi a sinistra e De Santis andrà a sostituire Fort in mezzo. Per il difensore arrivato dal Taranto a gennaio sarà la seconda partita da titolare in gialloblù. La prima contro la Vis Pesaro era stata disastrosa, ma ora i problemi fisici sembrano alle spalle e la miglior forma è tornata. La fascia destra dovrebbe tornare a Malaccari, con Petrungaro che si sposta sulla sinistra dopo l’ottima prestazione con gol contro il Pineto. A centrocampo torna Misuraca come mezzala sinistra, Scorza nel mezzo e Niang a destra, anche lui tra i migliori nella scorsa gara casalinga. Prima convocazione per il classe 2006 Matteo Cicero, che andrà a sostituire Mancini come terzo portiere. L’arbitro della partita sarà Ermes Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola. Terza partita diretta della Fermana dopo il pareggio contro la Carrarese di due stagioni fa e la sconfitta casalinga contro la Reggiana della scorsa stagione. fi. ro.