Il basket protagonista in campo e fuori

Dall’uno al 4 luglio il basket torna protagonista grazie alla Porto Summer League 2.0, torneo 3vs3 ideato dai ragazzi di Gioventù Elpidiense in collaborazione con Lorenzo Petrini e Simone Piedimonte, due figure simbolo dei tornei estivi di pallacanestro in città. Quest’anno ci sarà anche un’area adibita agli E-Sports a cura dell’associazione Back To The Lan, in cui tutti i curiosi potranno cimentarsi in tornei digitali. E se da un lato spicca la modernità degli E-Sports dall’altro si ripercorrerà la storia del basket elpidiense con un museo a cielo aperto in cui verranno esibiti cimeli e ricordi del Porto Sant’Elpidio Basket. "Abbiamo alzato il livello, ampliando l’offerta e proponendo nuove idee coinvolgenti - sottolinea il presidente Francesco Fanini - era doveroso dedicare uno spazio alla società di basket di Porto Sant’Elpidio, che ringraziamo per aver recuperato dei pezzi storici da mettere in mostra. Allo stesso modo la collaborazione con i ragazzi di Back To The Lan darà un tocco più moderno al torneo, sarà qualcosa di mai visto prima. Ringraziamo gli sponsor e l’amministrazione per il grande sostegno". Per il torneo maschile è previsto un doppio tabellone: chi passerà i gironi accederà ai quarti di finale e giocherà per il montepremi finale; chi non raggiungerà la fase ad eliminazione diretta concorrerà nel Loser Bracket. "L’obiettivo è quello di permettere a tutti di esprimersi al meglio e giocare il più possibile - spiega Lorenzo Petrini - con questa formula nessuno viene eliminato ai gironi, ma può continuare a giocare per ottenere dei premi, seppur minori". Immancabili i riconoscimenti per l’Mvp e per il vincitore del Three Point Contest. Spicca il nuovo format ideato per il torneo femminile, in cui le ragazze si cimenteranno in partite 1vs1, in stile statunitense.

Nadir Tomassetti