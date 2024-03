La sensazione dell’emarginazione e i contraccolpi. E occhio anche alle condotte sui social media

Capita spesso di sentirsi diversi dagli altri e per questo, di essere derisi o esclusi da gruppi di persone. Ne deriva l’emarginazione, una paura costante che accomuna molti adolescenti. La sensazione di non essere accettati o essere derisi per il proprio stile o carattere può essere devastante. A volte, si viene invitati agli incontri solo per essere oggetto di scherzi o derisioni. Anche sui social media si viene presi in giro senza motivo, spesso solo per il divertimento degli altri. È triste vedere come alcuni gruppi di persone si organizzino per umiliare o ferire qualcuno, senza considerare il dolore che causano. Le conseguenze di queste azioni possono essere devastanti. Le vittime di bullismo o derisioni possono ritrovarsi rinchiuse in se stesse, isolate e in sofferente silenzio. La paura del confronto e il timore di essere giudicati rende difficile aprirsi e confidarsi. Mai nessuno dovrebbe sentirsi escluso o non accettato. Ognuno di noi merita rispetto e comprensione e nessuno ha il diritto di ferire gli altri per divertimento. È triste pensare che un messaggio o commento negativo possano rovinare l’umore e minare l’autostima. La sensazione di essere costantemente derisi o esclusi può rendere difficile affrontare i giorni, soprattutto a scuola. Classe II F