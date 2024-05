Le migliori fiabe di ’C’era una foglia’: ecco le scuole vincitrici

Anche quest’anno la cerimonia di premiazione del concorso "C’era una foglia", nel 2024 dedicato ad una fiaba dedicata alla scarpa, aperto agli studenti delle scuole primarie delle Marche, ha suscitato grande emozione nei ragazzi che sono saliti sul palco del Teatro dell’Aquila di Fermo. Più di 300 menti creative presenti, su oltre 400 partecipanti, che hanno raccontato con i loro componimenti la scarpa non solo come oggetto di uso quotidiano ma come simbolo di magia e sostenibilità. "C’era una foglia" è un concorso ideato e promosso dall’associazione culturale SpazioAmbiente, quest’anno in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Fermo, della Regione Marche, dell’Università di Macerata, di Legambiente Marche, di Unione Stilisti Marche, della Fondazione Sagrini e di importanti aziende marchigiane, tra le quali ELI Casa Editrice (Gruppo Pigini), DA.MI., Rainbow e Marina Calzature. E’ stato presentato il libro "Una Fiaba dedicata alla Scarpa", una raccolta di tutte le opere in concorso, arricchita dalle illustrazioni di designer professionisti dell’Unione Stilisti Marche. I proventi della vendita del libro saranno interamente devoluti a un progetto di solidarietà in collaborazione con la Fondazione Sagrini di Fermo. Queste le classi vincitrici che hanno ricevuto i premi offerti da Eli Casa Editrice, DAMI Suolificio e dall’artista Maria Teresa Eleuteri che ha esposto alcune sue opere nel foyer del teatro: classe III Scuola "Canavaccio" di Urbino, Classe IV Scuola "Luigi Salvadori" di Fermo, Classe IV Scuola "Don Dino Mancini" di Fermo, Ex Aequo Classe III e Classe V Istituto "Virgo Lauretana" di Grottammare. Premio Speciale Rainbow, per il maggior numero di preferenze ricevute online Scuola "Tiro a Segno" di Fermo Classe V, Premio Speciale Unione stilisti Marche, Scuola "Sant’Ippolito" di Sant’Ippolito Classe IV A. Premio Speciale Marina Calzature Scuola "Monaldi" di Fermo Classe V.