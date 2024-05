L’ospedale Murri ha aderito alle iniziative sull’emicrania

In occasione dell’Open Week sulla salute della Donna organizzato dalla Fondazione Onda, l’ospedale di Fermo ha aderito all’iniziativa ‘Open Day Emicrania’ rivolta alle donne di qualsiasi età, che prevede colloqui in presenza per inquadramento diagnostico, possibilità terapeutiche, modalità di funzionamento del centro cefalee Ast Fermo e distribuzione di materiali cartaceo. I colloqui saranno svolti da Maria Cristina Acciarri, dirigente medico della Uoc di Neurologia del Murri, guidata dal direttore Patrizio Cardinali. La giornata di screening è anche occasione per la Uoc Neurologia di ricordare Isabella Paolino. Sarà possibile effettuare la prenotazione nella giornata di venerdì 24 maggio dalle ore 16 in poi, tramite il numero il 335-1996235