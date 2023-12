L’università si amplia. Infermieristica e ostetricia. Ora arriva la magistrale: "Iter formativo completo"

Mancava ancora a Fermo il corso magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche, avevamo solo il percorso triennale di infermieristica e il completamento degli studi per le figure professionali tra le più significative del mondo sanitario era atteso da tanto tempo. Da lunedì prenderanno il via le lezioni del nuovo Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, con i primi 25 studenti, per la soddisfazione del sindaco, Paolo Calcinaro, presidente Euf, per il quale l’università a Fermo è sempre stata un motore di sviluppo e di crescita. Diventano tre i corsi di laurea dell’area di Medicina nella città: oltre alle Triennali in Infermieristica e Logopedia quest’anno si aggiunge la Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche. "E non finisce qui – ha promesso il rettore Gian Luca Gregori –. Siamo stati lungimiranti e questo ci ha premiati, perché scegliendo questo corso riusciamo a completare la filiera infermieristica dopo la triennale. Come ateneo abbiamo già raggiunto e superato i 4200 iscritti al primo anno. A Fermo si registra una continua crescita con 124 matricole per la triennale in ingegneria gestionale e 57 per la magistrale. E per il 2025 è in programma un nuovo corso di laurea, nell’area di medicina". All’incontro di presentazione c’era anche il commissario alla ricostruzione Guido Castelli: "E’ evidente che corsi di laurea così abbiano anche un importante interesse pubblico, c’era e c’è ancora la necessità di potenziare l’assetto della formazione in ambito sanitario".

Il preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia Mauro Silvestrini raccoglie la sfida del rettore e conferma la prossima apertura di un quarto corso di laurea a Fermo: "Si tratta di risultati che si possono ottenere solo grazie alla collaborazione tra istituzioni. La possibilità di avviare corsi passa grazie ai finanziamenti come quelli erogati dalla Regione Marche per i 6 posti di ricercatore".

Va ricordato poi "che si tratta – continua – di un corso magistrale di 2 anni che dà la possibilità alle laureate e ai laureati di acquisire competenza fondamentali per il buon funzionamento del sistema sanitario, avranno un’altissima possibilità di incidere sulle strutture, con competenze anche manageriali e di guida". Aggiunge il presidente del corso di Laurea, Giampiero Macarri: "Vorrei aggiungermi anche io ai ringraziamenti verso quanti hanno lavorato per raggiungere questo risultato, mi unisco in quanto fermano, docente universitario ma anche medico gastroenterologo, perché le sfide che abbiamo e che ci attendono sono tante e abbiamo bisogno di persone che sappiano gestire sistemi complessi per l’assistenza sanitaria, sul territorio e per le comunità. La presenza dell’Università inoltre è un fiore all’occhiello perché grazie alla vicinanza all’ospedale si ha un valore aggiunto che non è scontato. Da parte nostra prometto tutto l’impegno possibile per erogare un corso di elevata qualità che stimoli le persone a diventare ottimi professionisti in scienze infermieristiche ed ostetriche del domani".

Angelica Malvatani