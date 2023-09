La lunga notte dei ricercatori. Università in piazza: tutti gli eventi

Fermo, 28 settembre 2023 – Una città universitaria che vive, che racconta di scienza e cultura, che intreccia ricerca scientifica e archeologia. Fermo è con Ancona per ‘Sharper, la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori’, uno dei principali eventi internazionali dedicati al dialogo tra ricerca e cittadini, in programma domani, venerdì 29 settembre. L’Università Politecnica delle Marche ha accolto la sfida e per il decimo anno propone una serie di appuntamenti per tutte le età che toccano anche la città di Fermo, con un fitto calendario presentato ieri ad Ancona, con l’assessore alla cultura Micol Lanzidei che ha sottolineato: "Siamo veramente emozionati nel dare vita ad una giornata intensa, piena di eventi, che intreccia le azioni dell’università Politecnica delle Marche con i nostri luoghi di cultura, i musei, la nostra piazza. È l’ennesima dimostrazione di quanto l’università sia ormai strettamente legata alla nostra realtà, di quanto la storia e la cultura antiche si possano intrecciare col futuro e la ricerca".

Notte dei ricercatori 2023, la presentazione dell'evento

L’obiettivo è promuovere sempre di più il dialogo tra ricerca e cittadini, condividere la passione delle ricercatrici e dei ricercatori in laboratori a cielo aperto, nelle strade, nelle piazze, nei teatri, affrontando insieme le nuove sfide sociali. Il rettore Gian Luca Gregori tiene Fermo sempre nel cuore, per Sharper si comincia con un gioco dedicato agli studenti e alle studentesse delle scuole dal titolo ‘Fermo adventure’. A partire dalle ore 14,30, in programma una caccia al tesoro che parte dai musei e utilizza la tecnologia della realtà` virtuale per trasportare i giocatori in un mondo immersivo, il tutto ambientato a Fermo al tempo di Decio Azzolino e della Regina Cristina di Svezia. Alle 18 apre al pubblico il Fermotech, il laboratorio di via dell’Università dove si studiano soluzioni innovative per le imprese, domani sarà possibile vivere un tour per scoprire questo centro tecnologico di eccellenza, con strumenti all’avanguardia, una modernissima stampante 3D e tante idee per rendere la produzione delle imprese fermane sempre più efficace.

Alle 19,30 le ricercatrici e i ricercatori Univpm presenteranno le loro attività al pub grazie alla collaborazione dei locali Artasylum pub e Portico Ovest pub in Piazza del popolo. Durante la serata, i ricercatori e le ricercatrici provenienti da diverse discipline scientifiche presenteranno le loro ricerche in modo semplice e comprensibile, attraverso brevi presentazioni e dialoghi interattivi, i partecipanti avranno la possibilità` di conoscere le ultime novità` scientifiche, porre domande su tematiche diverse tra salute, ambiente e tecnologia e colloquiare in modo informale e divertente. La sera alle 21,15 va in scena Il quiz della ricerca sempre in Piazza del Popolo, di nuovo protagonisti i ricercatori e le ricercatrici dell’università e di Fermo tech, per giocare insieme con le loro ricerche interagendo attraverso gli smartphone.