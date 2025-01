Mensa scolastica: ’Come ti cucino il bio’

Visto l’avviso pubblico per la selezione dei comuni della Regione Marche partecipanti al progetto "Come ti cucino il bio". La giunta municipale dà atto che il Comune di Porto San Giorgio non gestisce in economia il servizio di refezione scolastica ma mediante affidamento in house alla Società partecipata Sgds multiservizi. Rileva altresì che il servizio gestito dalla società partecipata è in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione per la realizzazione del progetto e che la stessa società si è dichiarata interessata e disponibile ad essere coinvolta nel progetto che ha come finalità la realizzazione di pietanze con prodotti bio. Questi ultimi verranno esaminati da una giuria composta da bambini ed adulti secondo la tecnica del panel test, così da restituire un indice di qualità e gradimento. Infine, considerato che la partecipazione alla selezione dei comuni che potranno partecipare al progetto è subordinata alla presentazione di apposita domanda secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico della stessa Regione, l’esecutivo civico ha ritenuto e in senso ha deliberato di presentare la candidatura per la partecipazione al progetto "Come ti cucino il bio".