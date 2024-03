Misuraca è ovunque, Carosso impreciso

Furlanetto 5,5 Gli rimbalza il pallone a pochi metri, ma poteva fare molto meglio sulla punizione di Ragatzu. Si rifà in parte con una bella parata su Dessena.

Eleuteri 7 Serve l’assist per il primo gol. Chiusure fondamentali anche in difesa. Corre fino a quando il quadricipite non gli cede, speriamo nulla di grave (dal 47’ st Condello s.v.).

Fort 6 Parecchi errori nei disimpegni, ma come sempre mette precisione in difesa.

Santi 6,5 Tiene testa a un gigante come Bianchimano. Nel secondo tempo fa un intervento miracoloso per un’imbucata proprio sull’attaccante tutto solo. Imprecisione su quell’occasione di Gennari.

Carosso 5,5 Il cross da cui scaturisce il rigore è il suo. In difesa lo bucano un po’ troppo sul suo lato. Malaccari 6,5 Non spinge troppo, e quando serve farlo lascia spazio a Eleuteri. Bella prestazione di sostanza e ordine (dal 30’ st Heinz s.v.).

Scorza 5 Apparso fuori giri. Non viene coinvolto molto nel giro palla e non riesce a incidere (dal 19’ st Gianelli 6 Ridà forza e fisicità al centrocampo)

Misuraca 7 Si spende dappertutto, partita di grande sacrificio. Comunque quando serve la qualità ce la mette. Ma la nota migliore è la prova da leader vero di questa squadra.

Petrungaro 6,5 Impatta benissimo la partita fin dai primi minuti. Bel duello con Arboleda, vinto ai punti dal canarino.

Giovinco 7 Si mangia il gol del vantaggio dopo pochi minuti. Primo tempo sottotono, molto meglio nel secondo. Si guadagna il rigore e lo realizza (dal 30’ st Petrelli s.v.).

Sorrentino 6,5 Primo gol con la Fermana. Impatto con il pallone non pulitissimo e forse proprio per questo la mette dentro. Per il resto buone sponde (dal 30’ st Marcandella s.v.).

All. Stefano Protti 6,5 L’aveva detto che sarebbe stata una partita scorbutica. La squadra si abbassa troppo dopo il primo vantaggio e non gli avrà fatto piacere. Non fa lo stesso errore dopo il secondo, nei minuti finali era inevitabile farlo. La partita era stata letta e preparata bene, così fa più male.

fi. ro.