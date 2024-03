Montegranaro, playoff a un passo. Atletico Centobuchi, vento in poppa

Settimana di sosta forzata in Eccellenza e Promozione per il Torneo delle Regioni ma si è giocato regolarmente in Prima e Seconda Categoria dove ci si avvicina ai momenti caldissimi della stagione.

Eccellenza. La nuova capolista è Il Montefano dopo la brusca frenata della Civitanovese che ha perso lo scettro tenuto per alcuni mesi. I viola di Mariani in testa sono una sorpresa relativa, visto che lo scorso anno hanno giocato i play-off e poi puntato sulla continuità. Alle spalle, insieme alla Civitanovese che non molla, occhio al Chiesanuova che non smette di sorprendere e viaggia a distanza ridottissima dalle prime posizioni. Per quello che riguarda il Montegranaro ultime settimane al rallentatore ma la zona play-.off è a un passo. In coda è lotta serrata con il Colli ultimo ma non spacciato, la Sangiustese in ripresa mentre Montegiorgio e Monturano viaggiano un punto alla volta. Ultime giornate che saranno da brivido.

Promozione. Ha fallito il primo match point il Matelica ma probabilmente sarà la prossima l’occasione giusta per brindare all’Eccellenza per la squadra di Passarini. Alle sue spalle vola in piazza d’onore l’Atletico Centobuchi che ha completato la rimonta sulla Vigor Castelfidardo e ora vuole il miglior piazzamento per i play-off. Sangiorgese Monterubbianese in salute con sette punti nelle ultime tre gare e ora in zona più tranquilla come il Porto Sant’Elpidio mentre il Monticelli punta alla quinta piazza. In coda Palmense e Cascinare sono a cavallo dei play-out mentre in fondo il Rapagnano deve ritrovare la via della vittoria quanto prima.

Prima Categoria. In lotta play-out nel girone C l’unica fermana in campo ovvero la Pinturetta. Nel girone D l’Azzurra Sbt comanda i giochi ma il Grottammare ha rosicchiato due punti nell’ultimo turno portandosi ora a 5 in classifica. Qui la data chiave potrebbe essere il prossimo 13 aprile quando è in programma lo scontro diretto Grottammare - Azzurra Sbt. A quel punto mancheranno solo tre giornate al termine e gli equilibri si potranno spezzare definitivamente in vetta alla classifica. Il re dei bomber del girone è Carlo De Marco (foto) del Centobuchi che ha messo a segno finora ben 20 reti in totale: niente male per l’attaccante che compirà 39 anni il prossimo mese di agosto. Proprio sabato ha realizzato una doppietta contro la capolista Azzurra Sbt.

Seconda Categoria. Vola in vetta alla classifica del Girone E il Casette D’Ete, reduce dal successo in casa dell’Helvia Recina, con 6 punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice Santa Maria Apparente. Gli stessi punti di vantaggio del Petritoli nel Girone G nei confronti del Grottazzolina, seconda forza del campionato: anche in questo caso scontro diretto ancora da giocare a Grottazzolina il prossimo 27 aprile, terzultima di campionato che dovrebbe a punto dire tutto o quasi per il successo finale. Nel girone H è un duello serratissimo in vetta con l’Acquasanta che deve difendere un punto di vantaggio nei confronti della Vigor Folignano, ben distanti le altre squadre. E sarà un duello a distanza visto che la sfida diretta tra le due squadre è già andata in scena.