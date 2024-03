Inaugura giovedì al Terminal Mario Dondero di Fermo, la mostra retrospettiva dedicata all’eclettico fotografo Luigi Crocenzi, uno dei più importanti promotori in Italia delle teorie del foto-racconto e della fotografia intesa come linguaggio visivo. La mostra "Luigi Crocenzi. Parlare per immagini: dal foto-racconto alla sceneggiatura" sarà inaugurata alle ore 18 e resterà aperta fino al 5 maggio 2024. Il percorso espositivo, curato da Marco Andreani e Pacifico D’Ercoli, offre al pubblico un’ampia rassegna delle molteplici attività condotte tra il dopoguerra e gli anni Settanta da Crocenzi e dal Centro per la Cultura nella Fotografia (CCF) da lui fondato nel 1954. Il progetto è una delle tappe salienti delle celebrazioni promosse dal Comitato per il Centenario della nascita del fotografo di Montegranaro. "Siamo molto lieti di questa mostra che vuole sottolineare l’importanza e la valenza di un fotografo come Luigi Crocenzi, di quanto ha fatto e di quanto ha rappresentato nel mondo culturale con il suo prezioso contributo, spiega il sindaco Paolo Calcinaro, con Crocenzi viene ulteriormente promosso il foto-racconto e la fotografia viene intesa come linguaggio visivo, quindi come espressione". "La mostra si pone come occasione di indagine e approfondimento delle molteplici attività condotte da Crocenzi tra il dopoguerra e gli anni Settanta, che sono ancora oggi uno dei capitoli più affascinanti e meno indagati della storia della fotografia del nostro paese e dei rapporti tra letteratura e fotografia. Per informazioni: Musei di Fermo tel. 0734 217140 - museidifermo@comune.fermo.it - www.fermomusei.it